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Коломойский прожил жизнь и оказался в тюрьме, деньги никому не приносят радость — Данилов

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2023, 13:43
Коломойский прожил жизнь и оказался в тюрьме, деньги никому не приносят радость — Данилов - Фото
Игорь Коломойский (Фото: EPA)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что "деньги еще никому не приносили радость", комментируя дело олигарха Игоря Коломойского. Об этом он сообщил в интервью Наталье Мосейчук.

По его словам, нужно иметь в виду, что деньги никому не принесли радость. 

"Мы с вами знаем Игоря Валерьевича, скажите, есть ли большая радость в том, чтобы прожить такую жизнь и оказаться в тех условиях, где он сейчас оказался? Когда люди считают, что у них есть возможность, и они гребут-гребут, то они гребут свою сложную судьбу", — сказал Данилов.

На вопрос о том, почему не преследуют других олигархов, чиновник ответил, что "спокойно относится к этим процессам". 

"Должна быть система, которая не дает установить монополии. Государство должно обеспечить, чтобы этого не было", — заявил секретарь СНБО.

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Дмитрий Гриниченко
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коррупцияснбоигорь коломойскийолигархиАлексей Данилов
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