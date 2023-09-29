Коломойский прожил жизнь и оказался в тюрьме, деньги никому не приносят радость — Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что "деньги еще никому не приносили радость", комментируя дело олигарха Игоря Коломойского. Об этом он сообщил в интервью Наталье Мосейчук.

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По его словам, нужно иметь в виду, что деньги никому не принесли радость.

"Мы с вами знаем Игоря Валерьевича, скажите, есть ли большая радость в том, чтобы прожить такую жизнь и оказаться в тех условиях, где он сейчас оказался? Когда люди считают, что у них есть возможность, и они гребут-гребут, то они гребут свою сложную судьбу", — сказал Данилов.

На вопрос о том, почему не преследуют других олигархов, чиновник ответил, что "спокойно относится к этим процессам".

"Должна быть система, которая не дает установить монополии. Государство должно обеспечить, чтобы этого не было", — заявил секретарь СНБО.

2 сентября 2023 года Коломойский получил подозрение за мошенничество и отмывание имущества.

Его арестовали на два месяца с залогом в 509 млн грн. Он не стал вносить залог, а после того как в СИЗО ему сообщили еще два подозрения, суд увеличил размер залога до 3,8 млрд грн.

25 сентября Киевский апелляционный суд отказался отпустить Игоря Коломойского из-под стражи, оставив в силе предварительную меру пресечения в виде ареста с залогом 3,89 млрд грн.

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