Колишню суддю Окружного адмінсуду Києва засудили до ув’язнення за хабар

Розслідування та розгляд справи тривали з 2018 року

Ілюстративне фото: Depositphotos

Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишній судді Окружного адміністративного суду Києва за отримання неправомірної вигоди у великому розмірі. Її засуджено до п’яти з половиною років позбавлення волі. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суддю викрили на одержанні неправомірної вигоди від заступника директора з комерційних питань одного з підприємств за прийняття потрібних рішень у справі.

Вироком суду її визнано винною у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі та призначено покарання у виді п’яти років та шести місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна.

Засуджену також позбавили права обіймати посади в органах державної влади строком на три роки. Санкція статті передбачає позбавлення волі від п'яти до 10 років.

Вирок суду набирає сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

За даними Центра протидії корупції, йдеться про колишню суддю Окружного адмінсуду Києва Олену Власенкову.

САП викрила її при отриманні неправомірної вигоди у розмірі $2000 у травні 2018 року.

Як зазначив Центр, це була частина хабаря на загальну суму $10 000 від фірми, яка оскаржувала анулювання Мінекології ліцензії на право ведення діяльності з небезпечними відходами.

За даними Вищої ради правосуддя, у червні 2021 року Власенкову притягнуто до дисциплінарної відповідальності та звільнено з посади.