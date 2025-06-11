Бывшую судью Окружного админсуда Киева приговорили к заключению за взятку

Расследование и рассмотрение дела продолжались с 2018 года

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Высший антикоррупционный суд объявил приговор бывшему судье Окружного административного суда Киева за получение неправомерной выгоды в большом размере. Она приговорена к пяти с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Судью разоблачили на получении неправомерной выгоды от заместителя директора по коммерческим вопросам одного из предприятий за принятие нужных решений по делу.

Приговором суда она признана виновной в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом в большом размере. Бывшей судье назначено наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.

Осужденная также была лишена права занимать должности в органах государственной власти сроком на три года. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет.

Приговор суда вступает в силу через тридцать дней со дня оглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

По данным Центра противодействия коррупции, речь идет о бывшей судье Окружного админсуда Киева Елене Власенковой.

САП уличила ее при получении неправомерной выгоды в размере $2000 в мае 2018 года.

Как отметил Центр, это была часть взятки на общую сумму $10 000 от фирмы, обжаловавшей аннулирование Минэкологии лицензии на право ведения деятельности с опасными отходами.

По данным Высшего совета правосудия, в июне 2021 года Власенкова привлечена к дисциплинарной ответственности и уволена с должности.