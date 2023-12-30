Комендантська година на Новий рік. Поліція: Порушників затримають, ними цікавляться наші ТЦК

Анатолій Серединський (Фото: скриншот з відео)

Правоохоронці затримуватимуть порушників комендантської години новорічної ночі. Про це повідомив заступник начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції Анатолій Серединський в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, комендантську годину скасовувати не будуть, а поліція посилить заходи безпеки по всій країні — вони стосуватимуться масового перебування громадян у громадських місцях.

Він нагадав про заборону використання будь-якої піротехніки.

Серединський зазначив, що близько 30 000 поліцейських забезпечуватимуть порядок на Новий рік.

Представник Нацполу заявив, що порушників комендантської години доставлятимуть до відділків поліції.

"Щоб встановити, що сталося в житті кожного громадянина, який свідомо пішов з порушенням комендантської години. Також цими людьми дуже цікавляться наші центри комплектування", – резюмував чиновник.

4 жовтня УП опублікувала розслідування про київський ресторан і караоке-бар Boho Club, який і далі працює з ночі до ранку, попри комендантську годину. Правоохоронці, як твердять журналісти, це ігнорують.

У поліції Києва сказали, що до закладу правоохоронці "силою" зайти не можуть – не мають таких повноважень.

МВС пропонує Раді встановити штрафи для закладів, які працюють у комендантську годину.

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