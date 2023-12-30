Комендантська година на Новий рік. Поліція: Порушників затримають, ними цікавляться наші ТЦК
Правоохоронці затримуватимуть порушників комендантської години новорічної ночі. Про це повідомив заступник начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції Анатолій Серединський в ефірі національного телемарафону.
За його словами, комендантську годину скасовувати не будуть, а поліція посилить заходи безпеки по всій країні — вони стосуватимуться масового перебування громадян у громадських місцях.
Він нагадав про заборону використання будь-якої піротехніки.
Серединський зазначив, що близько 30 000 поліцейських забезпечуватимуть порядок на Новий рік.
Представник Нацполу заявив, що порушників комендантської години доставлятимуть до відділків поліції.
"Щоб встановити, що сталося в житті кожного громадянина, який свідомо пішов з порушенням комендантської години. Також цими людьми дуже цікавляться наші центри комплектування", – резюмував чиновник.
- 4 жовтня УП опублікувала розслідування про київський ресторан і караоке-бар Boho Club, який і далі працює з ночі до ранку, попри комендантську годину. Правоохоронці, як твердять журналісти, це ігнорують.
- У поліції Києва сказали, що до закладу правоохоронці "силою" зайти не можуть – не мають таких повноважень.
- МВС пропонує Раді встановити штрафи для закладів, які працюють у комендантську годину.
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