Комендантский час на Новый год. Полиция: Нарушителей задержат, ими интересуются наши ТЦК
Серединский заявил, что нарушителями режима комендантского часа "интересуются" военкоматы
Дмитрий Гриниченко
Редактор новостей
14:52
Анатолий Серединский (Фото: скриншот с видео)
Правоохранители будут задерживать нарушителей комендантского часа в новогоднюю ночь. Об этом сообщил заместитель начальника департамента превентивной деятельности Национальной полиции Анатолий Серединский в эфире национального телемарафона.
По его словам, комендантский час отменять не будут, а полиция усилит меры безопасности по всей стране — они будут касаться массового нахождения граждан в общественных местах.
Он напомнил о запрете на использование любой пиротехники.
Серединский отметил, что около 30 000 полицейских будут обеспечивать порядок на Новый год.
Представитель Нацпола заявил, что нарушителей комендантского часа будут доставлять в отделения полиции.
"Чтобы установить, что произошло в жизни каждого гражданина, сознательно вышедшего в нарушение комендантского часа. Также этими людьми очень интересуются наши центры комплектования", — резюмировал чиновник.
4 октября УП опубликовала расследование о киевском ресторане и караоке-баре Boho Club, который продолжает работать с ночи до утра, несмотря на комендантский час. Правоохранители, как утверждают журналисты, это игнорируют. В полиции Киева сказали, что в заведение правоохранители "силой" зайти не могут – нет таких полномочий. МВД предлагает Раде установить штрафы для заведений, работающих в комендантский час. Смотрите также: Для мажоров комендантского часа не существует? Где берут и сколько стоит спецпропуск