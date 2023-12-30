Комендантский час на Новый год. Полиция: Нарушителей задержат, ими интересуются наши ТЦК

Анатолий Серединский (Фото: скриншот с видео)

Правоохранители будут задерживать нарушителей комендантского часа в новогоднюю ночь. Об этом сообщил заместитель начальника департамента превентивной деятельности Национальной полиции Анатолий Серединский в эфире национального телемарафона.

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По его словам, комендантский час отменять не будут, а полиция усилит меры безопасности по всей стране — они будут касаться массового нахождения граждан в общественных местах.

Он напомнил о запрете на использование любой пиротехники.

Серединский отметил, что около 30 000 полицейских будут обеспечивать порядок на Новый год.

Представитель Нацпола заявил, что нарушителей комендантского часа будут доставлять в отделения полиции.