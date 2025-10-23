Конфлікт із Сирським чи військова доцільність: у ЗСУ пояснили LIGA.net нову посаду Драпатого
Переведення генерал-майора Михайла Драпатого на посаду командувача новоствореного Угруповання об'єднаних сил може бути пов'язане як з політичними причинами, так і з військовою доцільністю. Це випливає із заяв співрозмовників LIGA.net у Силах оборони, які вони зробили для тексту про цю ситуацію.
Відсторонення Драпатого від бойових дій на Сході деякі співрозмовники називають усуненням конкурента: мовляв, військовий міг стати наступним кандидатом на посаду головнокомандувача, тож тепер частину його повноважень урізали.
Однак і в оточенні головкома Олександра Сирського, і в оточенні Драпатого спростовують наявність конфлікту між ними. Водночас один з офіцерів, наближених до головнокомандувача, припустив LIGA.net, що, ймовірно, у Драпатого дійсно є політичні амбіції.
Інший офіцер Сил оборони зазначив, що необхідно враховувати специфіку військового середовища: у ньому будь-який прояв яскравої особистості, таланту чи авторитету зчитується як політичні амбіції.
"Генерал Драпатий, безумовно, має все перераховане. Якщо спитаєте мене як офіцера – всі військові аполітичні, дисципліновані, інтриг у нас не існує. Якщо як цивільного – людський фактор не можна відкидати, а розподіл впливу в межах групи актуальний для будь-якої спільноти", – пояснив співбесідник.
Натомість в оточенні Сирського політичною боротьбою за впливи називають спроби демонізувати головкома. Один зі співрозмовників з-поміж військових зазначив, що хто б зараз не посідав цю посаду, "його збивали б так само, як колись збивали Залужного".
"Драпатий – один із тих, кого використовують як торпеду під роздмухування конфлікту. І не факт, що сам Драпатий давав на це згоду", – пояснив він.
Разом із цим, далеко не всі кадрові перестановки у командуванні відбуваються через конкуренцію й не завжди генералів "зжирають", заявив LIGA.net ще один співрозмовник, дотичний до керівництва ЗСУ.
За його словами, може йтись також і про військову доцільність: "Головком має право змінювати командирів. Він може ухвалювати рішення чи підбирати конкретних людей під конкретну задачу. Ніхто не буде публічно пояснювати – під яку саме".
Також, додав співбесідник, є моменти, пов'язані зі здоров'ям.
"Ніхто не буде публічно пояснювати: оцей генерал має проблеми з очима, бо місяцями працює у підвалах, цей – має гіпертонічний криз, а той – панкреатит на війні заробив. Такі заяви деморалізують військо", – пояснив він.
- Повністю про ситуацію з переведенням Драпатого на нову посаду читайте у тексті LIGA.net.
- 20 жовтня стало відомо про створення нового Угруповання об'єднаних сил, яке очолив Драпатий. Зона відповідальності командування охоплює Харківську область та прилеглі території.
- До цього генерал-майор очолював більше оперативно-стратегічне угруповання військ "Дніпро", яке, разом з іншими ОСУВ, було ліквідовано із переходом на корпусну систему. Також він очолював Командування об'єднаних сил ЗСУ, яке майже в повному складі перейшло до керівництва новоствореного УОС.
