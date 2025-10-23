Конфлікт із Сирським чи військова доцільність: у ЗСУ пояснили LIGA.net нову посаду Драпатого

Михайло Драпатий (Фото: Facebook)

Переведення генерал-майора Михайла Драпатого на посаду командувача новоствореного Угруповання об'єднаних сил може бути пов'язане як з політичними причинами, так і з військовою доцільністю. Це випливає із заяв співрозмовників LIGA.net у Силах оборони, які вони зробили для тексту про цю ситуацію.

Відсторонення Драпатого від бойових дій на Сході деякі співрозмовники називають усуненням конкурента: мовляв, військовий міг стати наступним кандидатом на посаду головнокомандувача, тож тепер частину його повноважень урізали.

Однак і в оточенні головкома Олександра Сирського, і в оточенні Драпатого спростовують наявність конфлікту між ними. Водночас один з офіцерів, наближених до головнокомандувача, припустив LIGA.net, що, ймовірно, у Драпатого дійсно є політичні амбіції.

Інший офіцер Сил оборони зазначив, що необхідно враховувати специфіку військового середовища: у ньому будь-який прояв яскравої особистості, таланту чи авторитету зчитується як політичні амбіції.

"Генерал Драпатий, безумовно, має все перераховане. Якщо спитаєте мене як офіцера – всі військові аполітичні, дисципліновані, інтриг у нас не існує. Якщо як цивільного – людський фактор не можна відкидати, а розподіл впливу в межах групи актуальний для будь-якої спільноти", – пояснив співбесідник.

Читайте також Мікроменеджер війни. Як Сирський формує свою гвардію впливу у ЗСУ

Натомість в оточенні Сирського політичною боротьбою за впливи називають спроби демонізувати головкома. Один зі співрозмовників з-поміж військових зазначив, що хто б зараз не посідав цю посаду, "його збивали б так само, як колись збивали Залужного".

"Драпатий – один із тих, кого використовують як торпеду під роздмухування конфлікту. І не факт, що сам Драпатий давав на це згоду", – пояснив він.

Разом із цим, далеко не всі кадрові перестановки у командуванні відбуваються через конкуренцію й не завжди генералів "зжирають", заявив LIGA.net ще один співрозмовник, дотичний до керівництва ЗСУ.

За його словами, може йтись також і про військову доцільність: "Головком має право змінювати командирів. Він може ухвалювати рішення чи підбирати конкретних людей під конкретну задачу. Ніхто не буде публічно пояснювати – під яку саме".

Також, додав співбесідник, є моменти, пов'язані зі здоров'ям.

"Ніхто не буде публічно пояснювати: оцей генерал має проблеми з очима, бо місяцями працює у підвалах, цей – має гіпертонічний криз, а той – панкреатит на війні заробив. Такі заяви деморалізують військо", – пояснив він.