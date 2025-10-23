Конфликт с Сырским или военная необходимость: в ВСУ объяснили LIGA.net перевод Драпатого

Михаил Драпатый (Фото: Facebook)

Перевод генерал-майора Михаила Драпатого на должность командующего новосозданной Группировкой объединенных сил может быть связан как с политическими причинами, так и с военной целесообразностью. Это следует из заявлений собеседников LIGA.net в Силах обороны, которые они сделали для текста об этой ситуации.

Отстранение Драпатого от боевых действий на Востоке некоторые собеседники называют устранением конкурента: мол, военный мог стать следующим кандидатом на должность главнокомандующего, и теперь часть его полномочий урезали.

Однако и в окружении главкома Александра Сырского, и в окружении Драпатого опровергают наличие конфликта между ними. В то же время один из офицеров, приближенных к главнокомандующему, предположил LIGA.net, что, вероятно, у Драпатого действительно есть политические амбиции.

Другой офицер Сил обороны отметил, что необходимо учитывать специфику военной среды: в ней любое проявление яркой личности, таланта или авторитета считывается как политические амбиции.

"Генерал Драпатый, безусловно, имеет все перечисленное. Если спросите меня как офицера – все военные аполитичны, дисциплинированы, интриг у нас не существует. Если как гражданского – человеческий фактор нельзя отбрасывать, а распределение влияния в пределах группы актуально для любого сообщества", – пояснил собеседник.

Читайте также Микроменеджер войны. Как Сырский формирует свою гвардию влияния в ВСУ

Тем временем в окружении Сырского политической борьбой за влияние называют попытки демонизировать главкома. Один из собеседников из числа военных отметил, что кто бы сейчас не занимал эту должность, "его сбивали бы так же, как когда-то сбивали Залужного".

"Драпатый – один из тех, кого используют как торпеду под раздувание конфликта. И не факт, что сам Драпатый давал на это согласие", – пояснил он.

Вместе с тем, далеко не все кадровые перестановки в командовании происходят из-за конкуренции и не всегда генералов "сжирают", заявил LIGA.net еще один собеседник, причастный к руководству ВСУ.

По его словам, речь может идти также и о военной целесообразности: "Главком имеет право менять командиров. Он может принимать решение или подбирать конкретных людей под конкретную задачу. Никто не будет публично объяснять – под какую именно".

Также, добавил собеседник, есть моменты, связанные со здоровьем.

"Никто не будет публично объяснять: этот генерал имеет проблемы с глазами, потому что месяцами работает в подвалах, этот – имеет гипертонический криз, а тот – панкреатит на войне заработал. Такие заявления деморализуют войско", – пояснил он.