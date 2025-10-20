Драпатый возглавил новосозданную Группировку объединенных сил

Зона ответственности ГОС, которой будет руководить Михаил Драпатый, охватывает Харьковскую область и прилегающие территории

Михаил Драпатый (Фото: Facebook-аккаунт генерала)

В Силах обороны произошли структурные изменения – создана новая Группировка объединенных сил, ее возглавил генерал-майор Михаил Драпатый. Об этом сообщила пресс-служба ГОС.

Военные рассказали, что группировкой почти в полном составе будет руководить Командование объединенных сил (КОС) под руководством Драпатого, который до этого возглавлял оперативно-стратегические группировки войск "Хортица" и "Днепр".

Зона ответственности командования охватывает Харьковскую область и прилегающие территории.

"Этот сложный и напряженный сектор, занимающий одно из ключевых мест в планах врага, во второй раз доверено генералу Драпатому", — говорится в сообщении.

Военные напомнили, что в 2024 году именно он возглавлял ОТГ "Харьков" во время российского наступления в Харьковской области.

В ГОС объяснили, что корпуса, сосредоточенные на этом направлении, будут непосредственно подчиняться вновь созданной группировке.