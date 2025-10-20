Драпатый возглавил новосозданную Группировку объединенных сил
В Силах обороны произошли структурные изменения – создана новая Группировка объединенных сил, ее возглавил генерал-майор Михаил Драпатый. Об этом сообщила пресс-служба ГОС.
Военные рассказали, что группировкой почти в полном составе будет руководить Командование объединенных сил (КОС) под руководством Драпатого, который до этого возглавлял оперативно-стратегические группировки войск "Хортица" и "Днепр".
Зона ответственности командования охватывает Харьковскую область и прилегающие территории.
"Этот сложный и напряженный сектор, занимающий одно из ключевых мест в планах врага, во второй раз доверено генералу Драпатому", — говорится в сообщении.
Военные напомнили, что в 2024 году именно он возглавлял ОТГ "Харьков" во время российского наступления в Харьковской области.
В ГОС объяснили, что корпуса, сосредоточенные на этом направлении, будут непосредственно подчиняться вновь созданной группировке.
- 6 октября в ВСУ подтвердили, что в новой корпусной системе ОСГВ как отдельных органов управления не предусмотрено. Там добавили, что Драпатый будет отвечать за важное направление.
- Ранее ряд медиа, в частности УП, писали о возможном конфликте между Сырским и Драпатым. Собеседники LIGA.net заявили, что эти слухи преувеличены.
