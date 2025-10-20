Драпатий очолив новостворене Угруповання обʼєднаних сил
У Силах оборони відбулися структурні зміни – створено нове Угруповання обʼєднаних сил, його очолив генерал-майор Михайло Драпатий. Про це повідомила пресслужба УОС.
Військові розповіли, що угрупованням майже у повному складі керуватиме Командування обʼєднаних сил (КОС) під керівництвом Драпатого, який до цього очолював оперативно-стратегічні угруповання військ "Хортиця" та "Дніпро".
Зона відповідальності командування охоплює Харківську область та прилеглі території.
"Цей складний та напружений сектор, що займає одне з ключових місць у планах ворога, вдруге довірено генералу Драпатому", – йдеться у повідомленні.
Військові нагадали, що у 2024 році саме він очолював ОТУ "Харків" під час російського наступу у Харківській області.
В УОС пояснили, що корпуси, зосереджені на цьому напрямку, безпосередньо підпорядковуватимуться новоствореному угрупованню.
- 6 жовтня в ЗСУ підтвердили, що у новій корпусній системі ОСУВ як окремих органів управління не передбачено. Там додали, що Драпатий відповідатиме за важливий напрямок.
- Раніше низка медіа, зокрема УП, писала про можливий конфлікт між Сирським та Драпатим. Співрозмовники LIGA.net заявили, що ці чутки перебільшені.
Коментарі (0)