Драпатий очолив новостворене Угруповання обʼєднаних сил

Михайло Драпатий (Фото: Facebook-акаунт генерала)

У Силах оборони відбулися структурні зміни – створено нове Угруповання обʼєднаних сил, його очолив генерал-майор Михайло Драпатий. Про це повідомила пресслужба УОС.

Військові розповіли, що угрупованням майже у повному складі керуватиме Командування обʼєднаних сил (КОС) під керівництвом Драпатого, який до цього очолював оперативно-стратегічні угруповання військ "Хортиця" та "Дніпро".

Зона відповідальності командування охоплює Харківську область та прилеглі території.

"Цей складний та напружений сектор, що займає одне з ключових місць у планах ворога, вдруге довірено генералу Драпатому", – йдеться у повідомленні.

Військові нагадали, що у 2024 році саме він очолював ОТУ "Харків" під час російського наступу у Харківській області.

В УОС пояснили, що корпуси, зосереджені на цьому напрямку, безпосередньо підпорядковуватимуться новоствореному угрупованню.