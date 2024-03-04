Конгрес домовився про бюджет США до кінця фінансового року. Шумер: Без "отруйних пігулок"

Чак Шумер (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Демократи та республіканці в Конгресі США домовилися про виділення коштів федерального уряду до кінця фінансового 2024 року, який розпочався 1 жовтня. Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер наголосив, що пишається тим, що американський уряд зберігає роботу "без скорочень та "отруйних пігулок", цитує його газета The Hill.

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Шумер та лідери Конгресу представили пакет 3 березня, сподіваючись, що він буде ухвалений до 8 березня – крайнього терміну часткового закриття уряду.

"Це гарна новина, що Конгрес нарешті досяг двопартійної згоди щодо перших шести законопроєктів про фінансування уряду, які дозволять уряду працювати. Ми пишаємося тим, що зберігаємо роботу уряду без скорочень та "отруйних пігулок"", – сказав Шумер у своїй заяві.

За його словами, найближчими днями "Палата представників повинна швидко ухвалити й спрямувати до Сенату" документи, узгоджені обома партіями.

"Коли ми отримаємо законопроєкти, Сенат знову потребуватиме двопартійної співпраці, щоб ухвалити їх до кінцевого терміну у п'ятницю і уникнути шатдауну", — додав Шумер.

1 березня президент США Байден підписав закон щодо тимчасового продовження фінансування федеральних установ та уникнення шатдауну.

3 березня Джонсон приватно зустрічався з республіканцями нижньої палати Конгресу, які прихильно ставляться до компромісного законопроєкту Сенату, що містить іноземну допомогу та обмеження на кордоні з Мексикою. Вони хочуть допрацювати цей документ та винести у квітні на голосування.

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