Байден підписав закон про тимчасове фінансування для уникнення шатдауну

Закон передбачає продовження фінансування деяких урядових установ до 8 березня, а решти – до 22 березня, повідомили в Білому домі

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден підписав закон щодо тимчасового продовження фінансування федеральних установ та уникнення шатдауну – зупинки функціонування уряду. Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому.

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У повідомленні зазначається, що закон передбачає відтермінування ухвалення частини бюджетних законопроєктів до 8 березня, а решти – до 22 березня. До цих дат законодавці мають погодити й ухвалити постійні бюджети на 2024 рік, інакше в державі настане шатдаун.

З вересня 2023 року Конгрес США не може дійти згоди щодо бюджету на 2024 рік. Республіканці вимагають скоротити витрати та посилити безпеку кордонів, також немає згоди в питанні фінансової підтримки України.

У США немає єдиного закону про бюджет, фінансування усіх відомств визначається 12 окремими документами. Якщо їх не встигають ухвалити вчасно, в країні настає шатдаун (державні установи припиняють роботу, бо їм на законодавчому рівні заборонено працювати без фінансування).

14 лютого 2024 року американський президент закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

Палата представників пішла у відпустку до 28 лютого. Якщо спікер Палати блокуватиме винесення законопроєкту на голосування, то демократи зможуть застосувати процедуру, за якою матимуть можливість обійти спікера та винести питання до зали. Однак для цього потрібен час і 218 підписів парламентарів (у республіканців 221 мандат, у демократів – 213).

21 лютого Байден заявив, що спікер Джонсон має винести на голосування законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню. За словами американського лідера, документ буде ухвалено Палатою, якщо його винесуть на голосування.

28 лютого Джонсон заявив, що винесе на голосування продовження допомоги Україні "своєчасно", а пріоритетом є кордон із Мексикою.

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