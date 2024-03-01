Байден подписал закон о временном финансировании во избежание шатдауна

Закон предусматривает продление финансирования некоторых правительственных учреждений до 8 марта, а остальных – до 22 марта, сообщили в Белом доме

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден подписал закон о временном продолжении финансирования федеральных учреждений и избежании шатдауна – остановки функционирования правительства. Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома.

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В сообщении отмечается, что закон предусматривает отсрочку принятия части бюджетных законопроектов до 8 марта, а остальных – до 22 марта. К этим датам законодатели должны согласовать и принять постоянные бюджеты на 2024 год, иначе в государстве наступит шатдаун.

С сентября 2023 года Конгресс США не может прийти к согласию по бюджету на 2024 год. Республиканцы требуют сократить расходы и усилить безопасность границ, также нет консенсуса по вопросу финансовой поддержки Украины.

В США нет единого закона о бюджете, финансирование всех ведомств определяется 12 отдельными документами. Если их не успевают принять в срок, в стране наступает шатдаун (государственные учреждения прекращают работу, потому что им на законодательном уровне запрещено работать без финансирования).

14 февраля 2024 года американский президент призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

Палата представителей ушла в отпуск до 28 февраля. Если спикер Палаты будет блокировать вынесение законопроекта на голосование, то демократы смогут применить процедуру, по которой будут иметь возможность обойти спикера и вынести вопрос в зал. Однако для этого нужно время и 218 подписей парламентариев (у республиканцев 221 мандат, у демократов – 213).

21 февраля Байден заявил, что спикер Джонсон должен вынести на голосование законопроект с помощью для Украины, Израиля и Тайваня. По словам американского лидера, документ будет принят Палатой, если его вынесут на голосование.

28 февраля Джонсон заявил, что вынесет на голосование продление помощи Украине "своевременно", а приоритетом является граница с Мексикой.

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