Байден подписал закон о временном финансировании во избежание шатдауна
Президент США Джо Байден подписал закон о временном продолжении финансирования федеральных учреждений и избежании шатдауна – остановки функционирования правительства. Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома.
В сообщении отмечается, что закон предусматривает отсрочку принятия части бюджетных законопроектов до 8 марта, а остальных – до 22 марта. К этим датам законодатели должны согласовать и принять постоянные бюджеты на 2024 год, иначе в государстве наступит шатдаун.
С сентября 2023 года Конгресс США не может прийти к согласию по бюджету на 2024 год. Республиканцы требуют сократить расходы и усилить безопасность границ, также нет консенсуса по вопросу финансовой поддержки Украины.
В США нет единого закона о бюджете, финансирование всех ведомств определяется 12 отдельными документами. Если их не успевают принять в срок, в стране наступает шатдаун (государственные учреждения прекращают работу, потому что им на законодательном уровне запрещено работать без финансирования).
- 14 февраля 2024 года американский президент призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.
- Палата представителей ушла в отпуск до 28 февраля. Если спикер Палаты будет блокировать вынесение законопроекта на голосование, то демократы смогут применить процедуру, по которой будут иметь возможность обойти спикера и вынести вопрос в зал. Однако для этого нужно время и 218 подписей парламентариев (у республиканцев 221 мандат, у демократов – 213).
- 21 февраля Байден заявил, что спикер Джонсон должен вынести на голосование законопроект с помощью для Украины, Израиля и Тайваня. По словам американского лидера, документ будет принят Палатой, если его вынесут на голосование.
- 28 февраля Джонсон заявил, что вынесет на голосование продление помощи Украине "своевременно", а приоритетом является граница с Мексикой.
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