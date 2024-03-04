Допомога Україні. Джонсон дав можливість частині республіканців підготувати новий проєкт – CNN

За даними CNN, провідну роль у допрацюванні законопроєкту взяв на себе голова Комітету закордонних справ Палати представників Маккол

Майк Джонсон (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Спікер Палати представників Майк Джонсон приватно зустрічався з республіканцями нижньої палати Конгресу, які прихильно ставляться до компромісного законопроєкту Сенату, що містить іноземну допомогу та обмеження на кордоні з Мексикою. Вони хочуть допрацювати цей документ та винести у квітні на голосування, повідомило видання CNN.

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У CNN зауважили, що раніше Джонсон швидко відхилив двопартійний пакет допомоги Україні від Сенату, а втім, залишив двері відкритими для нової пропозиції, що з’явилася в Палаті представників від республіканців.

За даними журналістів, провідну роль у допрацюванні компромісного законопроєкту взяв на себе голова Комітету закордонних справ Палати представників Майкл Маккол, який обіцяв досягти консенсусу до кінця березня або у квітні.

Маккол сказав CNN, що група конгресменів також розглядає інші зміни до законопроєкту, включно з конфіскацією заморожених російських активів у США та передання їх Україні.

За його словами, учасники розглядають можливість перетворити частину допомоги на позику США — цю ідею висунув раніше 45-й американський президент Дональд Трамп.

У виданні зазначили, що Джонсон поки ще не зайняв позиції щодо нового можливого законопроєкту із підтримкою України, сказавши, що спершу потрібно ухвалити закон про державне фінансування.

Журналісти зазначили, що навіть розгляд такого потенційного законопроєкту загрожує Джонсону втратою посади. Правий фланг Республіканської партії прямо попередив його, щоб він не схвалював більше ані копійки для України, інакше — вони голосуватимуть за його відставку.

Крім того, для його ухвалення знадобиться підтримка демократів — і це також важке завдання, з огляду на те, що новий законопроєкт може містити нові прикордонні обмеження та допомогу Ізраїлю, що може не сподобатися лівому крилу Демократичної партії.

14 лютого 2024 року Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт щодо допомоги для України.

Затримка у військовій допомозі Україні з боку США може призвести до того, що держави Європи збільшать об'єми військової підтримки завдяки закупівлі американського озброєння.

21 лютого Байден заявив, що спікер Джонсон має винести на голосування законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню. За словами американського лідера, документ буде ухвалено Палатою, якщо його винесуть на голосування.

28 лютого Джонсон заявив, що винесе на голосування продовження допомоги Україні "своєчасно", а пріоритетом є кордон із Мексикою.

Того самого дня голова Верховної Ради Стефанчук ініціював відкритий лист спікерів 23 парламентів та очільниці Європарламенту до Джонсона з проханням внести на розгляд законопроєкт.

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