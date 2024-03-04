Помощь Украине. Джонсон дал возможность части республиканцев создать новый проект – CNN

По данным CNN, ведущую роль в доработке законопроекта взял на себя председатель Комитета иностранных дел Палаты представителей Маккол

Майк Джонсон (Фото: ЭРА/WILL OLIVER)

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон частно встречался с республиканцами нижней палаты Конгресса, благосклонно относящимися к компромиссному законопроекту Сената, включающему иностранную помощь и ограничения на границе с Мексикой. Они хотят доработать этот документ и вынести на голосование в апреле, сообщило издание CNN.

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В CNN отметили, что ранее Джонсон быстро отклонил двухпартийный пакет помощи Украине от Сената, а впрочем, оставил двери открытыми для нового предложения, появившегося в Палате представителей от республиканцев.

По данным журналистов, ведущую роль в доработке компромиссного законопроекта взял на себя председатель Комитета иностранных дел Палаты представителей Майкл Маккол, который достичь консенсуса до конца марта или в апреле.

Маккол сказал CNN, что группа конгрессменов также рассматривает другие изменения в законопроект, включая конфискацию замороженных российских активов в США и передачу их Украине.

По его словам, участники рассматривают возможность превратить часть помощи в заем США – эту идею выдвинул ранее 45-й американский президент Дональд Трамп.

В издании отметили, что Джонсон пока еще не занял позицию относительно нового возможного законопроекта с поддержкой Украины, сказав, что сначала нужно принять закон о государственном финансировании.

Журналисты отметили, что даже рассмотрение такого потенциального законопроекта грозит Джонсону потерей должности. Правый фланг Республиканской партии прямо предупредил его, чтобы он не одобрял больше ни копейки для Украины, иначе – они будут голосовать за его отставку.

Кроме того, для его принятия понадобится поддержка демократов – и это также трудная задача, учитывая, что новый законопроект может включать новые пограничные ограничения и помощь Израилю, что может не понравиться левому крылу Демократической партии.

14 февраля 2024 года Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины.

Задержка в военной помощи Украине со стороны США может привести к тому, что государства Европы увеличат объемы военной поддержки за счет закупки американского вооружения.

21 февраля Байден заявил, что спикер Джонсон должен вынести на голосование законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня. По словам американского лидера, документ будет принят Палатой, если его вынесут на голосование.

28 февраля Джонсон заявил, что вынесет на голосование продление помощи Украине "своевременно", а приоритетом является граница с Мексикой.

В тот же день председатель Верховной Рады Стефанчук инициировал открытое письмо спикеров 23 парламентов и главы Европарламента к Джонсону с просьбой внести на рассмотрение законопроект.

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