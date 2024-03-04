Конгресс согласовал бюджет США до конца финансового года. Шумер: Без "ядовитых таблеток"

По словам Шумера, в ближайшие дни "Палата представителей должна быстро принять и направить в Сенат" документы

Чак Шумер (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Демократы и республиканцы в Конгрессе США договорились о выделении средств федерального правительства до конца финансового 2024 года, который начался 1 октября. Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер отметил, что гордится тем, что американское правительство сохраняет работу "без сокращений и "ядовитых таблеток", цитирует его газета The Hill.

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Шумер и лидеры Конгресса представили пакет 3 марта, надеясь, что он будет принят до 8 марта – крайнего срока частичного закрытия правительства.

"Это хорошая новость, что Конгресс наконец достиг двухпартийного согласия по первым шести законопроектам о финансировании правительства, которые позволят правительству работать. Мы гордимся тем, что сохраняем работу правительства без сокращений и "ядовитых таблеток"", – сказал Шумер в своем заявлении.

По его словам, в ближайшие дни "Палата представителей должна быстро принять и направить в Сенат" документы, согласованные обеими партиями.

"Когда мы получим законопроекты, Сенат снова потребует двухпартийного сотрудничества, чтобы принять их до конечного срока в пятницу и избежать шатдауна", – добавил Шумер.

1 марта президент США Байден подписал закон о временном продолжении финансирования федеральных учреждений и во избежание шатдауна.

3 марта Джонсон лично встречался с республиканцами нижней палаты Конгресса, которые благосклонно относятся к компромиссному законопроекту Сената, включающему иностранную помощь и ограничения на границе с Мексикой. Они хотят доработать этот документ и вынести на голосование в апреле.

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