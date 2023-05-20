Контрзаходи проти обходу Росією санкцій. У новому санкційному списку ЄС є компанії з Китаю

11-й санкційний пакет ЄС проти Росії міститиме обмеження проти 90 компаній по всьому світу, які допомагають РФ обходити санкції. Серед них є компанії, зареєстровані в Китаї. Про це в інтерв'ю німецькому ZDF повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

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"Ми маємо серйозне бажання припинити обхід санкцій. І тому в одинадцятому пакеті ми маємо понад 90 компаній по всьому світу, проти яких ми маємо чіткі докази того, що вони порушують санкції, тобто постачають підсанкційні товари в Росію з Євросоюзу в обхід через треті країни", – сказала вона.

Серед цих 90 компаній є приблизно вісім компаній, які зареєстровані в Китаї, сказала президентка ЄК. "Це не означає, що це саме китайські компанії. Це компанії, які частково існують на папері і мають власників різних національностей. Але вони зареєстровані в Китаї, і тут ми будемо чіткі в своїх діях", – зазначила вона.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак написав у Telegram, що рішення ЄС запровадити санкції проти більш ніж 90 неросійських компаній, які допомагали РФ обходити санкції, "можна тільки вітати".

"Спроби ворога обходити санкції будуть завжди, але покарання за допомогу їм у цьому має бути жорстким", – зауважив Єрмак.

До нового, 11-го, пакету санкцій Євросоюзу увійде заборона транзиту через територію Росії низки товарів, який Москва використовувала для обходу санкцій, повідомив з посиланням на джерела Bloomberg.

Після початку повномасштабної війни в Україні та запровадження санкцій проти Росії експорт з Німеччини до країн СНД за деякими категоріями товарів щонайменше подвоївся.

19 травня США оголосили про новий масштабний пакет санкцій, до якого увійшли понад 300 компаній, фізичних осіб, суден та літаків.

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