Контрмеры против обхода РФ санкций. В новом санкционном списке ЕС есть компании из Китая

11-й санкционный пакет ЕС против России будет содержать ограничения против 90 компаний по всему миру, помогающих РФ обходить санкции. Среди них есть компании, зарегистрированные в Китае. Об этом в интервью немецкому ZDF сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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"У нас есть серьезное желание прекратить обход санкций. И поэтому в одиннадцатом пакете у нас более 90 компаний по всему миру, против которых у нас есть четкие доказательства того, что они нарушают санкции, то есть поставляют подсанкционные товары в Россию из Евросоюза в обход через третьи страны. ", – сказала она.

Среди этих 90 компаний есть приблизительно восемь компаний, зарегистрированных в Китае, сказала президент ЕК. "Это не значит, что это именно китайские компании. Это компании, частично существующие на бумаге и имеющие владельцев разных национальностей. Но они зарегистрированы в Китае, и здесь мы будем четки в своих действиях", – отметила она.

Глава Офиса президента Андрей Ермак написал в Telegram, что решение ЕС ввести санкции против более 90 нероссийских компаний, которые помогали РФ обходить санкции, "можно только приветствовать".

"Попытки врага обходить санкции будут всегда, но наказание за помощь им в этом должно быть жестким", – отметил Ермак.

В новый, 11-й пакет санкций Евросоюза войдет запрет транзита через территорию России ряда товаров, который Москва использовала для обхода санкций, сообщил со ссылкой на источники Bloomberg.

После начала полномасштабной войны в Украине и введения санкций против России экспорт из Германии в страны СНГ по некоторым категориям товаров по меньшей мере удвоился.

19 мая США объявили о новом масштабном пакете санкций, в который вошли более 300 компаний, физических лиц, судов и самолетов.

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