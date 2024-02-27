Коордштаб з військовополонених офіційно займатиметься і цивільними бранцями Росії

Уряд вніс зміни до своєї постанови про утворення відомства

Дмитро Лубінець (Скриншот з відео)

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими офіційно буде займатися цивільними особами, яких позбавили особистої свободи внаслідок збройної агресії Росії проти України. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Він повідомив, що уряд вніс зміни до своєї постанови про утворення Координаційного штабу.

Згідно зі змінами було уточнено повноваження Коордштабу щодо питань поводження з оборонцями, котрі перебувають у полоні РФ, цивільними особами, позбавленими особистої свободи внаслідок збройної агресії, та особами, які зникли безвісти за особливих обставин.

Також була утворена президія Коордштабу, котра діє у період між його засіданнями.

Був уточнений і склад відомства: його доповнили представником Головного управління розвідки Міноборони, представником Секретаріату Уповноваженого Ради з прав людини, представником Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, представником Міністерства ветеранів.

Також було впроваджено інформаційну систему Коордштабу, аби спростити роботу для повернення з полону військових, а також повернення з неволі, зокрема, цивільних громадян, котрих незаконно утримує РФ.

"Координаційний штаб зможе ефективніше працювати з родинами незаконно позбавлених волі цивільних, зниклих безвісти, а також громадянами, депортованими державою-агресоркою", – пояснив омбудсмен.

На форумі "Україна. Рік 2024" Лубінець заявив, що за неофіційними даними, приблизно 28 000 громадян України перебувають у російських катівнях: "Журналісти, представники місцевого самоврядування, церков, міжнародні представники".

У серпні 2023 року начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що Україна має "набагато менше" обмінного фонду, аніж Росія, оскільки у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ захопила "страшну кількість" заручників, зокрема цивільних.

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