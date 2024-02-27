Коордштаб по военнопленным будет официально заниматься и гражданскими пленными России

Правительство внесло изменения в свое постановление об образовании ведомства

Дмитрий Лубинец (Скриншот из видео)

Координационный штаб по обращению с военнопленными официально будет заниматься гражданскими лицами, которых лишили личной свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Он сообщил, что правительство внесло изменения в свое постановление об образовании Координационного штаба.

Согласно изменениям были уточнены полномочия Коордштаба по вопросам обращения с находящимися в плену РФ защитниками, гражданскими лицами, лишенными личной свободы в результате вооруженной агрессии, и лицами, пропавшими без вести при особых обстоятельствах.

Также был создан президиум Коордштаба, действующий в период между его заседаниями.

Был уточнен и состав ведомства: его дополнили представителем Главного управления разведки Минобороны, представителем Секретариата Уполномоченного Совета по правам человека, представителем Секретариата Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, представителем Министерства ветеранов.

Также была внедрена информационная система Коордштаба, чтобы упростить работу для возвращения из плена военных, а также возвращения из неволи, в частности, гражданских граждан, незаконно удерживаемых РФ.

"Координационный штаб сможет эффективнее работать с семьями незаконно лишенных свободы гражданских, пропавших без вести, а также гражданами, депортированными государством-агрессором", – пояснил омбудсмен.

На форуме "Украина. Год 2024" Лубинец заявил, что по неофициальным данным, около 28 000 граждан Украины находятся в российских застенках: "Журналисты, представители местного самоуправления, церквей, международные представители".

В августе 2023 года начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что Украина имеет "намного меньше" обменного фонда, чем Россия, поскольку в первые дни широкомасштабного вторжения РФ захватила "страшное количество" заложников, в том числе гражданских.

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