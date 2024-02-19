У СІЗО в Росії помер українець, якого звинуватили у шпигунстві. Омбудсмен: РФ не коментує

За даними російських ЗМІ, чоловіка обвинувачували за статтями "шпигунство" й "участь у терористичній спільноті"

Дмитро Лубінець (Фото: Facebook)

11 лютого серед ЗМІ поширилася інформація, що у російському СІЗО Ростовської області помер 71-річний громадянин України Віктор Демченко, якого утримували за обвинуваченням у "шпигунстві" та "участі в терористичній спільноті". Редакція LIGA.net звернулася до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця за коментарем. В уповноваженого зазначили, що російська сторона офіційного пояснення так і не надала.

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У коментарі зазначили, що омбудсмену стало відомо із відкритих джерел мас-медіа про смерть Демченка. Після цього Лубінець направив лист до уповноваженої з прав людини у Росії Тетяни Москалькової з проханням підтвердження або спростування факту загибелі чоловіка.

Станом на сьогодні відповідь від російської сторони не надходила, наголосили в омбудсмена.

Спершу про це повідомила російська організація "Меморіал", яка звернула увагу на інформацію про припинення справи у зв’язку зі смертю обвинуваченого, що з’явилася в картотеці на сайті суду. В організації припустили, що Демченко помер у СІЗО на території Ростовської області.

Російське державне агентство ТАСС тоді ж повідомило, що Демченко помер нібито в ростовській тюремній лікарні від інсульту 31 грудня.

Чоловіка обвинувачували за статтями "шпигунство", "участь у терористичній спільноті" і "незаконне зберігання зброї або боєприпасів" Кримінального кодексу РФ. Загалом у справі Демченка відбулося сім засідань, підсудних за цією категорією справ зазвичай утримують у ростовських СІЗО.

12 лютого Федерація баскетболу України заявила, що в Дюссельдорфі вбили українського баскетболіста Володимира Єрмакова. Речник МЗС Ніколенко повідомляв того ж дня, що німецька поліція затримала нападника.

Федерація баскетболу міста Києва стверджує, що на Єрмакова та Козаченка напали з ножами на вулиці за те, що "вони українці".

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