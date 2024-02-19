В СИЗО в России умер украинец, которого обвинили в шпионаже. Омбудсмен: РФ не комментирует

По данным российских СМИ, мужчину обвиняли по статьям "шпионаж" и "участие в террористическом сообществе"

Дмитрий Лубинец (Фото: Facebook)

11 февраля в СМИ распространилась информация, что в российском СИЗО Ростовской области умер 71-летний гражданин Украины Виктор Демченко, содержавшийся по обвинению в "шпионаже" и "участии в террористическом сообществе". Редакция LIGA.net обратилась к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрию Лубинцу за комментарием. У уполномоченного отметили, что российская сторона официального объяснения так и не предоставила.

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В комментарии отметили, что омбудсмену стало известно из открытых источников масс-медиа о смерти Демченко. После этого Лубинец направил письмо уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой подтверждения или опровержения факта гибели мужчины.

По состоянию на сегодня ответ от российской стороны не поступал, отметили у омбудсмена.

Сначала об этом сообщила российская организация "Мемориал", обратившая внимание на информацию о прекращении дела в связи со смертью обвиняемого, что появилась в картотеке на сайте суда. В организации предположили, что Демченко скончался в СИЗО на территории Ростовской области.

Российское государственное агентство ТАСС тогда же сообщило, что Демченко скончался якобы в ростовской тюремной больнице от инсульта 31 декабря.

Мужчину обвиняли по статьям "шпионаж", "участие в террористическом сообществе" и "незаконное хранение оружия или боеприпасов" Уголовного кодекса РФ. В общей сложности по делу Демченко состоялось семь заседаний, подсудимых по этой категории дел обычно содержат в ростовских СИЗО.

12 февраля Федерация баскетбола Украины заявила, что в Дюссельдорфе убили украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Спикер МИД Николенко сообщал в тот же день, что немецкая полиция задержала нападающего.

Федерация баскетбола Киева утверждает, что на Ермакова и Козаченко напали с ножами на улице за то, что "они украинцы".

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