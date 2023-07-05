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Кораблі РФ можуть бити ракетами із Середземного моря, але це вкрай малоймовірно – Громов

Этот материал также доступен на русском
05.07.2023, 12:17
Кораблі РФ можуть бити ракетами із Середземного моря, але це вкрай малоймовірно – Громов - Фото
Олексій Громов (Фото: Ukrinform)

Російська флотська група в Середземному морі має можливість завдавати ракетних ударів по Україні, але це вкрай малоймовірно, оскільки стане прямим порушенням повітряного простору НАТО. Про це сказав в інтерв'ю Укрінформу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ генерал Олексій Громов.

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Громов підтвердив, що кораблі РФ дійсно мають технічні можливості для того, щоб завдавати ракетних ударів по Україні з акваторії Середземного моря, однак він вважає, що ймовірність завдання таких ударів малоймовірна, оскільки викличе різку реакцію країн НАТО.

"Дальність пуску ракет – близько 1500 км, що дозволяє їх застосування по об’єктах у південних регіонах нашої держави", – сказав він.

"Водночас це може викликати небажаний для Росії міжнародний резонанс у зв'язку з необхідністю заходу (російських. – Ред.) кораблів у внутрішні води (інших держав. – Ред.) та прольотом цих ракет через повітряний простір країн – членів НАТО", – підкреслив Громов. 

За нинішньої консолідації блоку НАТО, вважає він, такі дії Росії виглядають малоймовірними, оскільки їхні "наслідки будуть непорівнянні з діями, аж до негайного потоплення цих ракетоносіїв".

Станом на листопад 2022 року у Середземному морі перебувало 10 військових кораблів Росії, п'ять із яких були носіями крилатих ракет "Калібр" із загальною потужністю залпу 76 ракет.

  • Відразу після початку російського повномасштабного вторгнення Туреччина закрила протоки Босфор і Дарданелли для військових кораблів Росії у напрямку до Чорного моря.
  • У березні 2023 року до Сенату США внесено законопроєкт про посилення заходів безпеки у Чорноморському регіоні, який передбачає, серед іншого, встановлення "регулярної змінної морської присутності у Чорному морі".
Сергій Бережний
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флот Росіїсередземне мореОлексій Громов
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