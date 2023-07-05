Кораблі РФ можуть бити ракетами із Середземного моря, але це вкрай малоймовірно – Громов

Російська флотська група в Середземному морі має можливість завдавати ракетних ударів по Україні, але це вкрай малоймовірно, оскільки стане прямим порушенням повітряного простору НАТО. Про це сказав в інтерв'ю Укрінформу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ генерал Олексій Громов.

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Громов підтвердив, що кораблі РФ дійсно мають технічні можливості для того, щоб завдавати ракетних ударів по Україні з акваторії Середземного моря, однак він вважає, що ймовірність завдання таких ударів малоймовірна, оскільки викличе різку реакцію країн НАТО.

"Дальність пуску ракет – близько 1500 км, що дозволяє їх застосування по об’єктах у південних регіонах нашої держави", – сказав він.

"Водночас це може викликати небажаний для Росії міжнародний резонанс у зв'язку з необхідністю заходу (російських. – Ред.) кораблів у внутрішні води (інших держав. – Ред.) та прольотом цих ракет через повітряний простір країн – членів НАТО", – підкреслив Громов.

За нинішньої консолідації блоку НАТО, вважає він, такі дії Росії виглядають малоймовірними, оскільки їхні "наслідки будуть непорівнянні з діями, аж до негайного потоплення цих ракетоносіїв".

Станом на листопад 2022 року у Середземному морі перебувало 10 військових кораблів Росії, п'ять із яких були носіями крилатих ракет "Калібр" із загальною потужністю залпу 76 ракет.

Відразу після початку російського повномасштабного вторгнення Туреччина закрила протоки Босфор і Дарданелли для військових кораблів Росії у напрямку до Чорного моря.

У березні 2023 року до Сенату США внесено законопроєкт про посилення заходів безпеки у Чорноморському регіоні, який передбачає, серед іншого, встановлення "регулярної змінної морської присутності у Чорному морі".

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