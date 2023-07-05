Корабли РФ могут бить ракетами из Средиземного моря, но это крайне маловероятно – Громов

Российская флотская группа в Средиземном море может наносить ракетные удары по Украине, но это крайне маловероятно, так как станет прямым нарушением воздушного пространства НАТО. Об этом сказал в интервью Укринформу заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ генерал Алексей Громов.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Громов подтвердил, что у кораблей РФ действительно есть технические возможности для того, чтобы наносить ракетные удары по Украине из акватории Средиземного моря, однако он считает, что вероятность нанесения таких ударов маловероятна, так как вызовет резкую реакцию стран НАТО.

"Дальность пуска ракет – около 1500 км, это дает возможность их применения по объектам в южных регионах нашего государства", – сказал он.

"В то же время это может вызвать нежелательный для России международный резонанс в связи с необходимостью захода (российских. – Ред.) кораблей во внутренние воды (других государств. – Ред.) и пролетом ракет через воздушное пространство стран – членов НАТО", – подчеркнул Громов.

При нынешней консолидации блока НАТО, полагает он, такие действия России выглядят маловероятными, так как их "последствия будут несравнимы с результатом, вплоть до немедленного потопления этих ракетоносцев".

По состоянию на ноябрь 2022 года в Средиземном море находилось 10 военных кораблей России, пять из которых были носителями крылатых ракет "Калибр" с общей мощностью залпа 76 ракет.

Сразу после начала российского полномасштабного вторжения Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей России по направлению в Черное море.

В марте 2023 года в Сенат США внесен законопроект об усилении мер безопасности в Черноморском регионе, который предусматривает, среди прочего, установление "регулярного сменного морского присутствия в Черном море".

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.