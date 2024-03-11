Кордон. Поліція Польщі заперечує блокування автобусів, каже про "технічні причини"
Поліція Польщі заперечила факти навмисного блокування протестувальниками пасажирських автобусів на кордоні, а затримки можуть бути спричинені "технічними причинами" через проходження інших транспортних засобів через коридор мітингарів. Про це повідомило генеральне консульство України в Любліні.
Консул Сергій Царук здійснив поїздку до пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин", там він зустрівся з представниками місцевої поліції та протестувальниками й наголосив на неприпустимості будь-яких затримок руху пасажирських автобусів.
Натомість польські правоохоронці заперечили факти навмисного блокування пасажирських автобусів мітингарями: сповільнення руху нібито може бути спричинене "технічними причинами", котрі пов'язані з проходженням іншого транспорту через коридор протестувальників.
У таких випадках автобуси можуть очікувати до пів години, зазначило генконсульство.
У дипмісії повідомили, що коли консул був на місці протесту, то рейсовий автобус безперешкодно проїхав у напрямку України.
Українське відомство окремо звернулося з офіційним листом до коменданта поліції Люблінського воєводства, у якому попросило забезпечити надалі безперешкодний рух автобусів у місцях проведення протестів.
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- Сьогодні віцепрем'єр Олександр Кубраков повідомив, що на кордоні польські поліціянти та протестувальники почали зупиняти автобуси, які прямують з країни та до неї, а пасажирів утримують "без будь-яких пояснень".
- У коментарі LIGA.net речник ДПСУ повідомив, що польська сторона не інформувала про обмеження або блокування руху пасажирських автобусів на території країни протестувальниками.
- Проте польські мітингарі перебувають на автошляхах, тому не можна виключати, що проїзд може бути ускладнений, зауважив Демченко.
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