Кордон. Поліція Польщі заперечує блокування автобусів, каже про "технічні причини"

У таких випадках автобуси можуть очікувати до пів години, пише українське генконсульство

Ілюстративне фото: EPA

Поліція Польщі заперечила факти навмисного блокування протестувальниками пасажирських автобусів на кордоні, а затримки можуть бути спричинені "технічними причинами" через проходження інших транспортних засобів через коридор мітингарів. Про це повідомило генеральне консульство України в Любліні.

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Консул Сергій Царук здійснив поїздку до пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин", там він зустрівся з представниками місцевої поліції та протестувальниками й наголосив на неприпустимості будь-яких затримок руху пасажирських автобусів.

Натомість польські правоохоронці заперечили факти навмисного блокування пасажирських автобусів мітингарями: сповільнення руху нібито може бути спричинене "технічними причинами", котрі пов'язані з проходженням іншого транспорту через коридор протестувальників.

У таких випадках автобуси можуть очікувати до пів години, зазначило генконсульство.

У дипмісії повідомили, що коли консул був на місці протесту, то рейсовий автобус безперешкодно проїхав у напрямку України.

Українське відомство окремо звернулося з офіційним листом до коменданта поліції Люблінського воєводства, у якому попросило забезпечити надалі безперешкодний рух автобусів у місцях проведення протестів.

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Сьогодні віцепрем'єр Олександр Кубраков повідомив, що на кордоні польські поліціянти та протестувальники почали зупиняти автобуси, які прямують з країни та до неї, а пасажирів утримують "без будь-яких пояснень".

У коментарі LIGA.net речник ДПСУ повідомив, що польська сторона не інформувала про обмеження або блокування руху пасажирських автобусів на території країни протестувальниками.

Проте польські мітингарі перебувають на автошляхах, тому не можна виключати, що проїзд може бути ускладнений, зауважив Демченко.

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