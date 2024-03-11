Граница. Полиция Польши отрицает блокировку автобусов, говорит о "технических причинах"
Полиция Польши отрицает факты преднамеренной блокировки протестующими пассажирских автобусов на границе, а задержки могут быть вызваны "техническими причинами" из-за прохождения других транспортных средств через коридор митингующих. Об этом сообщило генеральное консульство Украины в Люблине.
Консул Сергей Царук совершил поездку в пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин", там он встретился с представителями местной полиции и протестующими и подчеркнул недопустимость каких-либо задержек движения пассажирских автобусов.
Польские правоохранители отрицают факты преднамеренной блокировки пассажирских автобусов митингующими: замедление движения якобы может быть вызвано "техническими причинами", связанными с прохождением другого транспорта через коридор протестующих.
В таких случаях автобусы могут ожидать до получаса, отметило генконсульство.
В дипмиссии сообщили, что когда консул был на месте протеста, рейсовый автобус беспрепятственно проехал в направлении Украины.
Украинское ведомство отдельно обратилось с официальным письмом к коменданту полиции Люблинского воеводства, в котором попросило обеспечить в дальнейшем беспрепятственное движение автобусов в местах проведения протестов.
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- Сегодня вице-премьер Александр Кубраков сообщил, что на границе польские полицейские и протестующие начали останавливать автобусы, следующие из страны и в нее, а пассажиров удерживают "без каких-либо объяснений".
- В комментарии LIGA.net представитель ГПСУ сообщил, что польская сторона не информировала об ограничении или блокировании движения пассажирских автобусов на территории страны протестующими.
- Однако польские митингующие находятся на автодорогах, поэтому нельзя исключать, что проезд может быть осложнен, отметил Демченко.
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