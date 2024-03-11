Граница. Полиция Польши отрицает блокировку автобусов, говорит о "технических причинах"

В таких случаях автобусы могут ожидать до получаса, пишет украинское генконсульство

Иллюстративное фото: EPA

Полиция Польши отрицает факты преднамеренной блокировки протестующими пассажирских автобусов на границе, а задержки могут быть вызваны "техническими причинами" из-за прохождения других транспортных средств через коридор митингующих. Об этом сообщило генеральное консульство Украины в Люблине.

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Консул Сергей Царук совершил поездку в пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин", там он встретился с представителями местной полиции и протестующими и подчеркнул недопустимость каких-либо задержек движения пассажирских автобусов.

Польские правоохранители отрицают факты преднамеренной блокировки пассажирских автобусов митингующими: замедление движения якобы может быть вызвано "техническими причинами", связанными с прохождением другого транспорта через коридор протестующих.

В таких случаях автобусы могут ожидать до получаса, отметило генконсульство.

В дипмиссии сообщили, что когда консул был на месте протеста, рейсовый автобус беспрепятственно проехал в направлении Украины.

Украинское ведомство отдельно обратилось с официальным письмом к коменданту полиции Люблинского воеводства, в котором попросило обеспечить в дальнейшем беспрепятственное движение автобусов в местах проведения протестов.

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Сегодня вице-премьер Александр Кубраков сообщил, что на границе польские полицейские и протестующие начали останавливать автобусы, следующие из страны и в нее, а пассажиров удерживают "без каких-либо объяснений".

В комментарии LIGA.net представитель ГПСУ сообщил, что польская сторона не информировала об ограничении или блокировании движения пассажирских автобусов на территории страны протестующими.

представитель ГПСУ сообщил, что польская сторона не информировала об ограничении или блокировании движения пассажирских автобусов на территории страны протестующими. Однако польские митингующие находятся на автодорогах, поэтому нельзя исключать, что проезд может быть осложнен, отметил Демченко.

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