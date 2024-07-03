Кожен третій демократ вважає, що Байден має піти у відставку – опитування

У разі заміни Байдена на іншого кандидата, переконливу перемогу може здобути колишня перша леді Мішель Обама, за яку віддали б голоси 50% опитаних

Джо Байден (Фото: ЕРА/Ken Cedeno)

32% демократів вважають, що чинний президент США Джо Байден має відмовитися від участі президентських виборів після невдалих теледебатів проти 45-го президента Дональда Трампа. Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos, передає The Hill.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Попри те, що кожен третій член Демократичної партії виступив за те, щоб Байден пішов у відставку, у разі його подальшої участі у президентських перегонів, він має приблизно рівні шанси з Трампом – 40% голосів виборців.

Щодо заміни чинного президента США на інших кандидатів, згідно з опитуванням, переконливу перемогу може здобути колишня перша леді Мішель Обама, за яку віддали б голоси 50% опитаних (за Трампа – 39%).

Віцепрезидентка Камала Гарріс же відстає в опитуваннях від Трампа на один відсотковий пункт. У неї приблизно такий самий рейтинг, як у Байдена.

Виступ Байдена на дебатах проти Трампа виявився настільки слабким, що більшість американців визнали переможцем Трампа, який майже не відповідав по суті запитань, а коли відповідав, дуже часто говорив неправду (фактчекінгова служба нарахувала 32 такі випадки).

Після дебатів 60% виборців в одному з опитувань сказали, що демократам варто замінити 81-річного Байдена на іншого кандидата.

1 липня сім'я Байдена звинуватила його помічників у "провальних" дебатах проти 45-го американського лідера.

Читайте також: ШІ Midjourney вважає Трампа чинним і наступним президентом США – фото