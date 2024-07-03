Каждый третий демократ считает, что Байден должен уйти в отставку – опрос

В случае замены Байдена другим кандидатом, победу может одержать бывшая первая леди Мишель Обама, за которую отдали бы голоса 50% опрошенных

Джо Байден (Фото: ЕРА/Ken Cedeno)

32% демократов считают, что действующий президент США Джо Байден должен отказаться от участия президентских выборов после неудачных теледебатов против 45-го президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos, передает The Hill.

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Несмотря на то, что каждый третий член Демократической партии выступил за то, чтобы Байден ушел в отставку, в случае его дальнейшего участия в президентской гонке, он имеет примерно равные шансы с Трампом – 40% голосов избирателей.

Относительно замены действующего президента США другими кандидатами, согласно опросу, убедительную победу может одержать бывшая первая леди Мишель Обама, за которую отдали бы голоса 50% опрошенных (за Трампа – 39%).

Вице-президент Камала Гаррис же отстает в опросах от Трампа на один процентный пункт. У нее примерно такой же рейтинг, как у Байдена.

Выступление Байдена на дебатах против Трампа оказалось настолько слабым, что большинство американцев сочли победителем Трампа, который почти не отвечал по существу вопросов, а когда отвечал, очень часто говорил неправду (фактчекинговая служба насчитала 32 таких случая).

После дебатов 60% избирателей в одном из опросов сказали, что демократам следует заменить 81-летнего Байдена другим кандидатом.

1 июля семья Байдена обвинила его помощников в "провальных" дебатах против 45-го американского лидера.

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