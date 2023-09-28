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Кремль хоче в 2024 році підняти витрати на війну на 68%

Этот материал также доступен на русском
28.09.2023, 23:41
Кремль хоче в 2024 році підняти витрати на війну на 68% - Фото
Сергій Шойгу (Фото - скриншот із відео)

Країна-агресор планує збільшити військові витрати у 2024 році майже на 70% проти 2023 року. Такий висновок робить CNN з огляду на документи Мінфіну РФ.

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Згідно з опублікованим у РФ проєктом бюджету на 2024 рік, військові витрати планується збільшити на 68%.

У проєкті міністерство фінансів РФ заклало на потреби "національної оборони" 10,77 трлн руб. (близько $111 млрд), що становить 6% ВВП.

Військовий бюджет Росії становив 3,9% у 2023 році та 2,7% у 2021 році.

У документі "Основні напрямки бюджетної, податкової та митно-тарифної політики на 2024 рік та на плановий період 2025 та 2026 років", який опублікований на сайті мінфіну РФ, також містяться плани на військові витрати країни на 2025 та 2026 роки – вони повинні становити, відповідно, 8,5 трлн руб. і 7,4 трлн руб.

Міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявив сьогодні на Міжнародному фінансовому форумі в Москві, що головним пріоритетом під час складання бюджету були саме "потреби фронту".

Для порівняння, заплановані витрати РФ на соціальну сферу на 2024 рік на третину менше за військові – всього 7,73 трлн руб.

Опубліковані цифри загалом відповідають даним із публікації Bloomberg від 22 вересня, яка була заснована на попередньому проєкті бюджету, що обговорювався в уряді країни-агресора.

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Сергій Бережний
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