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Кремль хочет в 2024 году поднять расходы на войну на 68%

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 23:41
Кремль хочет в 2024 году поднять расходы на войну на 68% - Фото
Сергей Шойгу (Фото - скриншот из видео)

Страна-агрессор планирует увеличить военные расходы в 2024 году почти на 70% по сравнению с 2023 годом. Такой вывод делает CNN на основании документов минфина РФ. 

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Согласно опубликованному в РФ проекту бюджета на 2024 год, военные расходы планируется увеличить на 68%. 

В проекте министерство финансов РФ заложило на нужды "национальной обороны" 10,77 трлн руб. (около $111 млрд), что составляет 6% ВВП.

Военный бюджет России составлял 3,9% в 2023 году и 2,7% в 2021 году.

В документе "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", который опубликован на сайте минфина РФ, также содержатся планы на военные расходы страны на 2025 и 2026 годы – они должны составить, соответственно, 8,5 трлн руб. и 7,4 трлн руб.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил сегодня на Международном финансовом форуме в Москве, что главным приоритетом при составлении бюджета были именно "нужды фронта".

Для сравнения, запланированные расходы РФ на социальную сферу на 2024 год на треть меньше военных – всего 7,73 трлн руб.

Опубликованные цифры в целом соответствуют данным из публикации Bloomberg от 22 сентября, которая была основана на обсуждавшемся в правительстве страны-агрессора предварительном проекте бюджета.   

  • Только в январе и феврале 2023 года расходы РФ на военный сектор выросли на 282%.
  • 4 августа Reuters сообщили, что Россия к середине 2023 года потратила весь утвержденный на год военный бюджет и вынуждена удвоить расходы на армию до 9,7 трлн рублей, или $102 млрд. Это больше, чем весь государственный бюджет Украины на 2023 год, который из-за войны находится на исторически высоком уровне.
  • По итогам семи месяцев года "дыра" в бюджете России увеличилась до $29 млрд.

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Сергей Бережной
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Россиябюджетвоенные расходы
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