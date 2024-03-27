Кремль розганяє фейк про нібито втрату Силами оборони Лівобережжя. В Україні спростовують
Російська воєнна пропаганда запустила фейк про нібито втрату українськими військовими територій на лівому березі Дніпра. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті заявляє, що це неправда.
Разом з меседжем про нібито втрату Україною Лівобережжя російські пропагандисти стверджують: "Країни Заходу змирилися з втратою".
Як стверджують аналітики СтратКому, поширення наративів про те, що невдовзі Україна "зазнає військової катастрофи" і "втратить значні території на сході та півдні", — типові прийоми Кремля.
Вони спрямовані на деморалізацію українського суспільства, поширення панічних настроїв і відчуття безсилля, що є складовою спецоперації "Майдан-3", зазначає SPRAVDI.
"Насправді вкиди про нібито прийдешнє захоплення Харкова, Сум, Одеси, про новий наступ на Київ не мають реального підтвердження", – йдеться у дописі.
- Наприкінці листопада 2023 року представник ГУР Черняк повідомив, що росіяни виділили $1,5 млрд на інформаційну операцію "Майдан-3", з них $250 млн – на ведення у Telegram.
- За його словами, для дестабілізації в Україні залучені спецслужби та адміністрація російського диктатора Путіна, а також ідеолог терористичної "Новоросії" Сурков.
- 27 лютого 2024 року Комітет з питань розвідки при президентові України заявив, що російська спецоперація "Майдан-3" досягне кульмінації у березні-травні 2024 року. За задумом окупантів, їм вдасться "розхитати ситуацію" в Україні у першу половину червня – і тоді їй буде завдано військової поразки на сході, в цьому і є ключова ідея операції загарбників.
- 29 лютого ГУР заявило, що має списки людей, з якими "працюють" росіяни у межах спецоперації "Майдан-3", щоб залучити їх до поширення своєї риторики та вплинути на суспільно-політичну ситуацію в Україні. Серед "впливових категорій" є десятки таких осіб.
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