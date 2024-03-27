Кремль разгоняет фейк о якобы потере Силами обороны Левобережья. В Украине опровергают

Центр стратегических коммуникаций и безопасности отмечает, что такие сообщения пропаганды РФ являются составной частью спецоперации "Майдан-3"

Левый берег Херсонской области (Фото: Радио Свобода)

Российская военная пропаганда запустила фейк о якобы утрате украинскими военными территорий на левом берегу Днепра. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте заявляет, что это неправда.

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Вместе с месседжем о якобы потере Украиной Левобережья, российские пропагандисты утверждают: "Страны Запада смирились с потерей".

Как утверждают аналитики Страткома, распространение нарративов о том, что вскоре Украина "потерпит военную катастрофу" и "потеряет значительные территории на востоке и юге" – типичные приемы Кремля.

Они направлены на деморализацию украинского общества, распространение панических настроений и ощущение бессилия, составляющего спецоперацию "Майдан-3", отмечает SPRAVDI.

"На самом деле вбросы о якобы грядущем захвате Харькова, Сум, Одессы, о новом наступлении на Киев не имеют реального подтверждения", – говорится в сообщении.

В конце ноября 2023 года представитель ГУР Черняк сообщил, что россияне выделили $1,5 миллиарда на информационную операцию "Майдан-3", из них $250 млн – на ведение в Telegram.

По его словам, для дестабилизации в Украине привлечены спецслужбы и администрация российского диктатора Путина, а также идеолог террористической "Новороссии" Сурков.

27 февраля 2024 года Комитет по разведке при президенте Украины заявил, что российская спецоперация "Майдан-3" достигнет кульминации в марте-мае 2024 года. По замыслу оккупантов, им удастся "расшатать ситуацию" в Украине на первую половину июня – и тогда ей будет нанесено военное поражение на востоке, в этом и есть ключевая идея операции захватчиков.

29 февраля ГУР заявило, что имеет списки людей, по которым "работают" россияне в рамках спецоперации "Майдан-3", чтобы привлечь их к распространению своей риторики и повлиять на общественно-политическую ситуацию в Украине. Среди "влиятельных категорий" есть десятки таких лиц.

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