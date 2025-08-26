Криміналізація символіки УПА ускладнить відносини України та Польщі – дослідниця Попович
Ініціатива президента Польщі Кароля Навроцького заборонити "пропаганду ідеології бандеризму" та ввести за неї кримінальну відповідальність ускладнить відносини України та Польщі, адже сьогодні символіка ОУН/УПА асоціюється в українців з опором російській навалі. Таку думку висловила дослідниця польсько-українських відносин Ольга Попович у коментарі LIGA.net.
Історикиня зазначила, що наразі незрозуміло, що саме запропонований польським президентом законопроєкт називає "ідеологією ОУН і УПА", за пропагування якої має бути кримінальна відповідальність.
"Заборонять червоно-чорний прапор чи тризуб теж? ОУН використовувала його. А прапор тепер майорить на могилах українських військових. Він став символом опору росіянам – як на цю заборону відреагують в Україні? Це ускладнить відносини країн", – сказала Попович.
Дослідниця наголосила, що під час презентації ініціативи Навроцький пояснив її потребою "нівелювати російську пропаганду". Але саме російська пропаганда в першу чергу привітала можливе введення покарання за пропагування "бандерівської ідеології".
"У команді президента нагадують, що проти Навроцького у Росії відкрита кримінальна справа, та це ніяк не нівелює того, що Москва вітає ці кроки Польщі", – додала Попович.
- 12 серпня Навроцький закликав Сейм ухвалити заборону червоно-чорного прапору УПА.
- 25 серпня президент Польщі заявив, що внесе до парламенту законопроєкт, який заборонятиме "пропаганду ідеології бандеризму".
