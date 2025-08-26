Криминализация символики УПА усложнит отношения Украины и Польши – историк Попович

Иллюстративное фото: lviv.depo.ua

Инициатива президента Польши Кароля Навроцкого запретить "пропаганду идеологии бандеризма" и ввести за нее уголовную ответственность усложнит отношения Украины и Польши, поскольку сегодня символика ОУН/УПА ассоциируется у украинцев с сопротивлением российскому вторжению. Такое мнение выразила исследовательница польско-украинских отношений Ольга Попович в комментарии LIGA.net.

Историк отметила, что пока непонятно, что именно предложенный польским президентом законопроект подразумевает под "идеологией ОУН и УПА", за пропаганду которой должна быть уголовная ответственность.

"Запретят ли красно-черный флаг или же тризуб? Его использовала ОУН. А теперь этот флаг развевается над могилами украинских военных. Он стал символом сопротивления россиянам – как отреагируют в Украине на этот запрет? Это усложнит отношения между странами", – сказала Попович.

Исследовательница подчеркнула, что во время презентации инициативы Навроцкий объяснил ее необходимостью "нейтрализовать российскую пропаганду". Однако именно российская пропаганда в первую очередь приветствовала возможное введение наказания за пропаганду "бандеровской идеологии".

"В команде президента напоминают, что против Навроцкого в России открыто уголовное дело, но это никак не отменяет того факта, что Москва приветствует эти шаги Польши", – добавила Попович.