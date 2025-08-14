Навроцкий призвал Сейм принять закон о запрете флага УПА и обсудить это с Зеленским

Кароль Навроцкий (Фото: EPA)

Президент Польши Кароль Навроцкий призвал Сейм принять поправку к закону, которая запретит использование символики ОУН-УПА в Польше после беспорядков на концерте беларусского рэпера Макса Коржа, где, в частности, был развернут красно-черный флаг. Об этом он сказал в эфире Polsat News.

Он назвал символику украинских повстанцев "неприемлемой" и выразил уверенность, что новый закон поможет предотвратить ее появление в публичном пространстве Польши, как это произошло во время концерта 9 августа.

"Закон необходимо пересмотреть, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций", – заявил польский лидер.

Навроцкий напомнил, что он принимал участие в подготовке проекта поправки к Закону об Институте национальной памяти и расширении каталога преследуемых символов, включив в него красно-черный флаг.

"Это нужно сделать в Польше. Я знаю, что этот законопроект находится в польском парламенте. Надеюсь, что парламентское большинство наконец-то его примет", – подчеркнул он.

Навроцкий считает, что в Украине отношение к флагу УПА не соответствует историческим данным.

"Мы понимаем, что в Украине символика Бандеры не описывается в государственном образовании таким образом, который соответствовал бы историческим исследованиям", – заявил он.

Президент Польши добавил, что уже поднимал этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским в прошлом и сделает это еще раз.

"Я отметил, что все вопросы, касающиеся прошлого, также важны для нашего будущего с Украиной, поэтому эта тема поднималась в нашей беседе. На следующей встрече, если она будет в формате, где я смогу обсудить это, я не вижу проблемы", – сказал он.

Навроцкий не исключил, что инцидент на концерте мог быть российской провокацией, но призвал в любом случае "решительно реагировать на позорное поведение независимо от причин".

"Мы должны отреагировать очень решительно, просто выслав таких людей из Польши", – подчеркнул он.