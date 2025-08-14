Навроцький закликав Сейм ухвалити заборону прапору УПА та поговорить про це з Зеленським

Кароль Навроцький (Фото: EPA)

Польський президент Кароль Навроцький закликав Сейм ухвалити поправку до закону, яка заборонить використання символіки ОУН-УПА у Польщі після заворушень на концерті білоруського репера Макса Коржа, де, зокрема, був розгорнутий червоно-чорний прапор. Про це він сказав у ефірі Polsat News.

Він назвав символіку українських повстанців "неприйнятною" і висловив впевненість, що новий закон допоможе запобігти її появі в публічному просторі Польщі, як це сталося під час концерту 9 серпня.

"Закон потрібно розглянути, щоб запобігти повторенню таких ситуацій", – сказав польський лідер.

Навроцький нагадав, що він брав участь у підготовці проєкту поправки до Закону про Інститут національної пам'яті та розширенні каталогу переслідуваних символів, включивши до нього червоно-чорний прапор.

"Це потрібно зробити в Польщі. Я знаю, що цей законопроєкт в польському парламенті. Сподіваюся, що парламентська більшість нарешті його ухвалить", – наголосив він.

Навроцький вважає, що в Україні ставлення до прапора УПА не відповідає історичним даним.

"Ми усвідомлюємо, що в Україні символіка Бандери не описується в державній освіті у спосіб, що відповідає історичним дослідженням", – заявив він.

Президент Польщі додав, що вже порушував це питання з президентом Володимиром Зеленським та зробить це ще раз.

"Я зазначив, що всі питання, що стосуються минулого, також важливі для нашого майбутнього з Україною, тому ця тема порушувалася в нашій розмові. На наступній зустрічі, якщо вона буде у форматі, де я зможу її обговорити, я не бачу проблеми", – сказав він.

Навроцький не виключив, що інцидент на концерті міг бути російською провокацією, але закликав у будь-якому разі "рішуче реагувати на ганебну поведінку незалежно від причин".

"Ми повинні реагувати дуже рішуче, просто висилаючи таких людей з Польщі", – наголосив він.