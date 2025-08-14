Навроцький закликав Сейм ухвалити заборону прапору УПА та поговорить про це з Зеленським
Польський президент Кароль Навроцький закликав Сейм ухвалити поправку до закону, яка заборонить використання символіки ОУН-УПА у Польщі після заворушень на концерті білоруського репера Макса Коржа, де, зокрема, був розгорнутий червоно-чорний прапор. Про це він сказав у ефірі Polsat News.
Він назвав символіку українських повстанців "неприйнятною" і висловив впевненість, що новий закон допоможе запобігти її появі в публічному просторі Польщі, як це сталося під час концерту 9 серпня.
"Закон потрібно розглянути, щоб запобігти повторенню таких ситуацій", – сказав польський лідер.
Навроцький нагадав, що він брав участь у підготовці проєкту поправки до Закону про Інститут національної пам'яті та розширенні каталогу переслідуваних символів, включивши до нього червоно-чорний прапор.
"Це потрібно зробити в Польщі. Я знаю, що цей законопроєкт в польському парламенті. Сподіваюся, що парламентська більшість нарешті його ухвалить", – наголосив він.
Навроцький вважає, що в Україні ставлення до прапора УПА не відповідає історичним даним.
"Ми усвідомлюємо, що в Україні символіка Бандери не описується в державній освіті у спосіб, що відповідає історичним дослідженням", – заявив він.
Президент Польщі додав, що вже порушував це питання з президентом Володимиром Зеленським та зробить це ще раз.
"Я зазначив, що всі питання, що стосуються минулого, також важливі для нашого майбутнього з Україною, тому ця тема порушувалася в нашій розмові. На наступній зустрічі, якщо вона буде у форматі, де я зможу її обговорити, я не бачу проблеми", – сказав він.
Навроцький не виключив, що інцидент на концерті міг бути російською провокацією, але закликав у будь-якому разі "рішуче реагувати на ганебну поведінку незалежно від причин".
"Ми повинні реагувати дуже рішуче, просто висилаючи таких людей з Польщі", – наголосив він.
- Концерт Коржа у Варшаві відбувся 9 серпня. Було затримано 109 людей за зберігання наркотиків, напад на охоронців, зберігання та пронесення піротехнічних виробів, а також незаконне проникнення. Польща обіцяє депортувати 57 українців.
- На ситуацію відреагував посол України в Польщі Василь Боднар. Він здивувався, що українці взагалі пішли на той стадіон, адже концерт був мовою країни-агресорки.
