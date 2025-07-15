Кулеба: 90% посередників у мирних переговорах керуються егоїстичними інтересами

Колишній міністр вважає, що сьогодні нема умов для переговорів України з Росією

Дмитро Кулеба (Фото: ЕРА)

Переважна більшість світових лідерів і країн, які пропонували бути посередниками у мирних переговорах між Україною та Росією, робили це з особистих причин. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Corriere della Sera.

"Мій досвід показує, що 90% світових лідерів, країн і націй, які досі пропонували свою посередницьку діяльність, керуються егоїстичним інтересом захистити себе від критики, а не бажанням допомогти встановити мир", – сказав він.

Кулеба вважає, що на сьогодні не склалися умови для переговорів із Росією.

"Спочатку має бути економічний удар, який позбавить Москву доходів від нафти, оскільки вони є єдиним великим джерелом грошей для російської військової машини. Потім, якщо на передовій виникне глухий кут або якщо російська армія почне втрачати позиції, тоді Путін може розпочати переговори", – сказав дипломат.

За його словами, оскільки описаний сценарій далекий від реальності, то й зосереджуватися на переговорах "нема сенсу".