Кулеба пояснив, чому Україна та Європа не мають ображатися на США – відео
Дмитро Кулеба (Фото: ЕРА)

Україна не має сприймати США у категоріях "друг чи ворог", а також ображатися на нову адміністрацію за те, як вона бачить світ. Таку думку в інтерв'ю LIGA.net для YouTube заявив колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Я думаю, що сьогодні було б надто радикально описувати США у категоріях "друг або ворог". Це зараз країна, яка викручує нам руки, говорячи, що робить це для того, щоб нам допомогти. І тиснуть руку Путіну, говорячи, що це також, щоб нам допомогти", – сказав він.

За словами Кулеби, сьогоднішнє питання щодо того, як Україні мати справу з США, є дуже складним. Зрештою, якщо ситуація не зміниться – Києву та європейським союзникам доведеться вирішувати, чи можна взагалі розраховувати бодай у чомусь на США.

Водночас, як наголосив ексміністр, це гіпотетична ситуація, до якої можна й не дійти.

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"Але ані у нас, ані у європейців не має бути жодних образ на Америку, тому що Америка має право визначати, що і якою мірою вона хоче робити у світі. Так само, як Україна має це право або інша європейська країна", – заявив колишній глава МЗС.

Він вважає, що замість того, щоб ображатися на Сполучені Штати, Україна та європейські держави мають поставити питання: "А чому ми взагалі підв'язували питання свого виживання під США?"

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