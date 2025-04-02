Кулеба пояснив, чому Україна та Європа не мають ображатися на США – відео

Колишній міністр закордонних справ вважає, що Україна та Європа мають поставити запитання: "Чому ми підв'язували питання свого виживання під США?"

Дмитро Кулеба (Фото: ЕРА)

Україна не має сприймати США у категоріях "друг чи ворог", а також ображатися на нову адміністрацію за те, як вона бачить світ. Таку думку в інтерв'ю LIGA.net для YouTube заявив колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Я думаю, що сьогодні було б надто радикально описувати США у категоріях "друг або ворог". Це зараз країна, яка викручує нам руки, говорячи, що робить це для того, щоб нам допомогти. І тиснуть руку Путіну, говорячи, що це також, щоб нам допомогти", – сказав він.

За словами Кулеби, сьогоднішнє питання щодо того, як Україні мати справу з США, є дуже складним. Зрештою, якщо ситуація не зміниться – Києву та європейським союзникам доведеться вирішувати, чи можна взагалі розраховувати бодай у чомусь на США.

Водночас, як наголосив ексміністр, це гіпотетична ситуація, до якої можна й не дійти.

"Але ані у нас, ані у європейців не має бути жодних образ на Америку, тому що Америка має право визначати, що і якою мірою вона хоче робити у світі. Так само, як Україна має це право або інша європейська країна", – заявив колишній глава МЗС.

Він вважає, що замість того, щоб ображатися на Сполучені Штати, Україна та європейські держави мають поставити питання: "А чому ми взагалі підв'язували питання свого виживання під США?"

17 березня 2025 року стало відомо, що 61% зареєстрованих виборців у США підтримують Україну, лише 2% підтримують Росію. До того ж майже половина американців думають, що президент Дональд Трамп вельми симпатизує Росії, а не Україні.

26 березня опитування, виконане на замовлення NBC News, показало, що 52% американців розчаровані людьми, яких Трамп призначив очолити міністерства і федеральні відомства.

1 квітня КМІС опублікував опитування, в якому виявив: з грудня 2024 року до березня 2025-го серед українців зросла кількість тих, хто вважає президентство Дональда Трампа поганим для України.