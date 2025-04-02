Кулеба объяснил, почему Украина и Европа не должны обижаться на США – видео

Бывший министр иностранных дел считает, что Украина и Европа должны задать вопрос: "Почему мы подвязывали вопросы своего выживания под США?"

Дмитрий Кулеба (Фото: ЕРА)

Украина не должна воспринимать США в категориях "друг или враг", а также обижаться новой администрацией за то, как она видит мир. Такое мнение в интервью LIGA.net для YouTube заявил бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Я думаю, что сегодня было бы слишком радикально описывать США в категориях "друг или враг". Это сейчас страна, которая выкручивает нам руки, говоря, что делает это для того, чтобы нам помочь. И давят руку Путину, говоря, что это тоже, чтобы нам помочь", – сказал он.

По словам Кулебы, сегодняшний вопрос относительно того, как Украине иметь дело с США, очень сложен. В конце концов, если ситуация не изменится – Киеву и европейским союзникам придется решать, можно ли вообще рассчитывать хоть в чем-нибудь на США.

В то же время, как подчеркнул экс-министр, это гипотетическая ситуация, до которой можно и не дойти.

"Но ни у нас, ни у европейцев не должно быть никаких обид на Америку, потому что Америка имеет право определять, что и в какой степени она хочет делать в мире. Так же как Украина имеет это право или другая европейская страна", – заявил бывший глава МИД.

Он считает, что вместо того, чтобы обижаться на Соединенные Штаты, Украина и европейские государства должны задать вопрос: "А почему мы вообще подвязывали вопросы своего выживания под США?"

17 марта 2025 года стало известно, что 61% зарегистрированных избирателей в США поддерживают Украину, только 2% поддерживают Россию. К тому же, почти половина американцев думают, что президент Дональд Трамп довольно сильно симпатизирует России, а не Украине.

26 марта опрос, выполненный по заказу NBC News, показал, что 52% американцев разочарованы людьми, которых Трамп назначил возглавить министерства и федеральные ведомства.

1 апреля КМИС опубликовал опрос, в котором обнаружил: с декабря 2024 года по март 2025-го среди украинцев возросло количество тех, кто считает президентство Дональда Трампа плохим для Украины.