Кулеба объяснил, почему Украина и Европа не должны обижаться на США – видео
Дмитрий Кулеба (Фото: ЕРА)

Украина не должна воспринимать США в категориях "друг или враг", а также обижаться новой администрацией за то, как она видит мир. Такое мнение в интервью LIGA.net для YouTube заявил бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Я думаю, что сегодня было бы слишком радикально описывать США в категориях "друг или враг". Это сейчас страна, которая выкручивает нам руки, говоря, что делает это для того, чтобы нам помочь. И давят руку Путину, говоря, что это тоже, чтобы нам помочь", – сказал он.

По словам Кулебы, сегодняшний вопрос относительно того, как Украине иметь дело с США, очень сложен. В конце концов, если ситуация не изменится – Киеву и европейским союзникам придется решать, можно ли вообще рассчитывать хоть в чем-нибудь на США.

В то же время, как подчеркнул экс-министр, это гипотетическая ситуация, до которой можно и не дойти.

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"Но ни у нас, ни у европейцев не должно быть никаких обид на Америку, потому что Америка имеет право определять, что и в какой степени она хочет делать в мире. Так же как Украина имеет это право или другая европейская страна", – заявил бывший глава МИД.

Он считает, что вместо того, чтобы обижаться на Соединенные Штаты, Украина и европейские государства должны задать вопрос: "А почему мы вообще подвязывали вопросы своего выживания под США?"

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