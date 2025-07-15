Кулеба: 90% посредников в мирных переговорах руководствуются эгоистическими интересами

Бывший министр считает, что сегодня нет условий для переговоров Украины с Россией

Дмитрий Кулеба (Фото: ЕРА)

Подавляющее большинство мировых лидеров и стран, предлагавших посредничество в мирных переговорах между Украиной и Россией, делали это по личным причинам. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью газете Corriere della Sera.

"Мой опыт показывает, что 90% мировых лидеров, стран и наций, которые до сих пор предлагали свои посреднические услуги, руководствуются эгоистическим интересом защитить себя от критики, а не желанием помочь установить мир", – сказал он.

Кулеба считает, что на сегодня не сложились условия для переговоров с Россией.

"Сначала должен быть экономический удар, который лишит Москву доходов от нефти, поскольку они являются единственным крупным источником денег для российской военной машины. Затем, если на передовой возникнет тупик или если российская армия начнет терять позиции, тогда Путин может начать переговоры", – сказал дипломат.

По его словам, поскольку описанный сценарий далек от реальности, то и сосредотачиваться на переговорах "нет смысла".