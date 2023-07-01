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Кулеба – Німеччині: Не повторюйте помилку Меркель

Этот материал также доступен на русском
01.07.2023, 23:56
Кулеба – Німеччині: Не повторюйте помилку Меркель - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба перед самітом НАТО у Вільнюсі застеріг Німеччину від повторення помилок ексканцлерки Ангели Меркель, яка блокувала надання ПДЧ Україні на саміті Альянсу в Бухаресті у 2008 році. Про це Кулеба сказав в інтерв'ю виданням BILD, WELT та Politico.

Глава МЗС закликав уряд Німеччини не перешкоджати Україні на шляху вступу до Альянсу. Із цього приводу ведуться численні обговорення з урядом Німеччини на всіх рівнях, зазначив Кулеба.

"Не повторюйте помилку, якої канцлерка Меркель припустилася в Бухаресті у 2008 році, коли вона рішуче виступила проти будь-якого просування до членства України в НАТО. Це рішення відкрило двері для вторгнення Путіна до Грузії і, зрештою, для незаконної анексії Криму", – заявив Кулеба.

Він упевнений, що якби Україна вже була членом НАТО у 2014 році, не було б окупації Криму, війни на Донбасі та повномасштабного вторгнення.

Проте, за словами Кулеби, Україна не розраховує на членство в НАТО, доки не закінчилася війна.

"Але після війни було б самогубством для Європи не прийняти Україну в члени НАТО", – заявив міністр.

Він упевнений, що єдиний спосіб закрити двері російської агресії проти Європи та Євроатлантичного регіону загалом – це вступ України до Альянсу.

Глава МЗС вважає приєднання України до НАТО "шляхом миру", оскільки Росія в такому разі не посміє знову напасти, і тоді Київ "розвантажить" Німеччину та інші західні країни у питанні захисту східного флангу: "Ми візьмемо цей тягар на свої плечі".

  • Секретар РНБО Данілов очікує від липневого саміту НАТО у Вільнюсі на "максимальну конкретику" і закликав не припуститися "третьої помилки" після Будапештського меморандуму та Бухарестського саміту.

Читайте також: Зеленський не поїде на саміт НАТО, якщо Україна там не отримає запрошення до Альянсу – ОП

Оксана Житнюк
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війнаДмитро КулебаНімеччинамзсАнгела Меркель
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