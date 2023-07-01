Кулеба – Германии: Не повторяйте ошибку Меркель

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе предостерег Германию от повторения ошибок экс-канцлера Ангелы Меркель, которая блокировала предоставление ПДЧ Украине на саммите Альянса в Бухаресте в 2008 году. Об этом Кулеба сказал в интервью изданиям BILD, WELT и Politico.

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Глава МИД призвал правительство Германии не препятствовать Украине на пути к вступлению в Альянс. По этому поводу ведутся многочисленные обсуждения с правительством Германии на всех уровнях, отметил Кулеба.

"Не повторяйте ошибку, которую канцлер Меркель допустила в Бухаресте в 2008 году, когда она решительно выступила против любого продвижения к членству Украины в НАТО. Это решение открыло дверь для вторжения Путина в Грузию и, в конечном итоге, для незаконной аннексии Крыма", – заявил Кулеба.

Он уверен, что если бы Украина уже была членом НАТО в 2014 году, не было бы оккупации Крыма, войны на Донбассе и полномасштабного вторжения.

Тем не менее, по словам Кулебы, Украина не рассчитывает на членство в НАТО, пока не закончилась война.

"Но после войны было бы самоубийством для Европы не принять Украину в члены НАТО", – заявил министр.

Он уверен, что единственный способ закрыть дверь российской агрессии против Европы и Евроатлантического региона в целом – это вступление Украины в Альянс.

Глава МИД считает присоединение Украины к НАТО "путем к миру", так как Россия в таком случае не посмеет снова напасть, и тогда Киев "разгрузит" Германию и другие западные страны в вопросе защиты восточного фланга: "Мы возьмем это бремя на свои плечи".

Секретарь СНБО Данилов ожидает от июльского саммита НАТО в Вильнюсе "максимальной конкретики" и призвал не допустить "третью ошибку" после Будапештского меморандума и Бухарестского саммита.

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