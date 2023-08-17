Кулеба про НАТО та території: У Столтенберга чітка позиція — жодної торгівлі землями України
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не відмовлятиметься від своїх територій задля вступу до НАТО. Про це він повідомив в ефірі "Сніданку з 1+1".
За його словами, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та голова його апарату, який говорив про можливий вступ України до Альянсу в обмін на території, — це різні люди.
"Президент неодноразово спілкувався з генеральним секретарем Столтенбергом, я підтримую з ним дуже тісні стосунки та запевняю вас, що позиція генсека є абсолютно чіткою і саме такою, як в України, — жодної торгівлі українськими територіями бути не може", — сказав Кулеба.
Він зазначив, що українське керівництво працює над тим, щоб країна якнайшвидше рухалася до членства в НАТО, а не обговорює опції.
- Раніше директор особистого офісу генсека НАТО Стіан Єнссен припустив, що Україна нібито може отримати членство в Альянсі в обмін на те, щоб віддати частину території РФ. Це може бути "частиною закінчення війни", сказав він.
- Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів в коментарі LIGA.net, що така пропозиція є "дуже дивною", а натомість можна збільшити військову допомогу та "довести цю війну до єдиного справедливого фіналу".
- У липні генсек НАТО заявив, що Альянс вважає головним завданням – продовження військової підтримки України, щоб вона відстояла свою незалежність і потім могла вступити до НАТО.
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