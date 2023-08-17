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Кулеба о НАТО и территориях: У Столтенберга четкая позиция — никакой торговли землями

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2023, 08:49
Кулеба о НАТО и территориях: У Столтенберга четкая позиция — никакой торговли землями - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет отказываться от своих территорий ради вступления в НАТО. Об этом он сообщил в эфире "Сніданку з 1+1".

По его словам, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава его аппарата, который говорил о возможном вступлении Украины в Альянс в обмен на территории, — это разные люди. 

"Президент неоднократно общался с генеральным секретарем Столтенбергом, я поддерживаю с ним очень тесные отношения и уверяю вас, что позиция генсека абсолютно четкая и именно такая, как у Украины, — никакой торговли украинскими территориями быть не может", — сказал Кулеба.

Он отметил, что украинское руководство работает над тем, чтобы страна как можно быстрее двигалась к членству в НАТО, а не обсуждает опции. 

  • Ранее директор личного офиса генсека НАТО Стиан Йенссен предположил, что Украина якобы может получить членство в Альянсе в обмен на то, чтобы отдать часть территории РФ. Это может быть "частью окончания войны", сказал он.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил в комментарии LIGA.net, что такое предложение является "очень странным", а вместо этого можно увеличить военную помощь и "довести эту войну до единого справедливого финала".
  • В июле генсек НАТО заявил, что Альянс считает главной задачей – продолжение военной поддержки Украины, чтобы она отстояла свою независимость и затем могла вступить в НАТО.

Читайте также: Данилов о территориальных уступках ради НАТО: Довольно странный вброс, непонятно зачем 

Дмитрий Гриниченко
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