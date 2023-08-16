Кулеба відібрав 16 кандидатів на посади послів, претендували 69 людей на місце

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба через п’ять місяців після оголошення відкритих конкурсів на посади послів у 21 країні заявив про завершення співбесід з 16 кандидатами, які пройшли перший в історії відкритий набір дипломатів. Про це він повідомив в Instagram, наголосивши, що на одне місце подавались 69 людей.

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Міністр зазначив, що його відомство отримало та опрацювало "величезну" кількість заявок -1104.

Кулеба розповів, що 30% з них подали представники ділових кіл, 12% – науковці та викладачі, 7% – ветерани, військові, представники сектору безпеки та оборони, 7% – чинні та колишні дипломати. Також подавались адвокати та правозахисники, представники громадянського суспільства і місцевого самоврядування, медійники, держслужбовці та інші.



З 1104 заявок у Кулеби відібрали 16. Але, як він наголосив, "це дійсно кваліфіковані, мотивовані, дуже потужні кандидати".

Далі Кулеба проінформує президента Володимира Зеленського про результати відкритого відбору, а поки що не може розповісти про конкретних кандидатів, доки вони не пройшли решту стадій процесу.

"Але вже зараз можу запевнити, що це кращі з кращих, адже конкурс був, по суті, 69 людей на місце. Дуже різні люди, але всі досягли успіхів у своїх сферах і мають амбіцію та здатність бути корисними Україні. Робота посла – фахова та відповідальна, тому і вимоги такі високі", – зазначив глава МЗС.

13 березня 2023-го Кулеба заявив про "кадровий голод" у його відомстві, через що на сайті МЗС з'явилася сторінка "Вакансії". Особливо активно у міністерстві шукали послів України у 21 країні – здебільшого в африканських та азійських.

Кулеба сказав, що відбір кандидатів на посади послів буде дуже ретельним, але якщо рішення про відкриті конкурси принесе бодай 10% успіху, це вже буде перемогою.

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