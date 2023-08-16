RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Кулеба відібрав 16 кандидатів на посади послів, претендували 69 людей на місце

Этот материал также доступен на русском
16.08.2023, 22:53
Кулеба відібрав 16 кандидатів на посади послів, претендували 69 людей на місце - Фото
Дмитро Кулеба (Фото - Instagram Кулеби)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба через п’ять місяців після оголошення відкритих конкурсів на посади послів у 21 країні заявив про завершення співбесід з 16 кандидатами, які пройшли перший в історії відкритий набір дипломатів. Про це він повідомив в Instagram, наголосивши, що на одне місце подавались 69 людей.

Міністр зазначив, що його відомство отримало та опрацювало "величезну" кількість заявок -1104.

Кулеба розповів, що 30% з них подали представники ділових кіл, 12% – науковці та викладачі, 7% – ветерани, військові, представники сектору безпеки та оборони, 7% – чинні та колишні дипломати. Також подавались адвокати та правозахисники, представники громадянського суспільства і місцевого самоврядування, медійники, держслужбовці та інші.

З 1104 заявок у Кулеби відібрали 16. Але, як він наголосив, "це дійсно кваліфіковані, мотивовані, дуже потужні кандидати".

Далі Кулеба проінформує президента Володимира Зеленського про результати відкритого відбору, а поки що не може розповісти про конкретних кандидатів, доки вони не пройшли решту стадій процесу.

"Але вже зараз можу запевнити, що це кращі з кращих, адже конкурс був, по суті, 69 людей на місце. Дуже різні люди, але всі досягли успіхів у своїх сферах і мають амбіцію та здатність бути корисними Україні. Робота посла – фахова та відповідальна, тому і вимоги такі високі", – зазначив глава МЗС.

  • 13 березня 2023-го Кулеба заявив про "кадровий голод" у його відомстві, через що на сайті МЗС з'явилася сторінка "Вакансії". Особливо активно у міністерстві шукали послів України у 21 країні – здебільшого в африканських та азійських.
  • Кулеба сказав, що відбір кандидатів на посади послів буде дуже ретельним, але якщо рішення про відкриті конкурси принесе бодай 10% успіху, це вже буде перемогою.
Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Дмитро Кулебамзспосолдипломатафрикаконкурсдипломатія
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 