Кулеба отобрал 16 кандидатов на должности послов, претендовали 69 человек на место

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба спустя пять месяцев после объявления открытых конкурсов на должности послов в 21 стране заявил о завершении собеседований с 16 кандидатами, прошедшими первый в истории открытый набор дипломатов. Об этом он сообщил в Instagram, подчеркнув, что на одно место подавались 69 человек.

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Министр отметил, что его ведомство получило и обработало "огромное" количество заявок -1104.

Кулеба рассказал, что 30% из них подали представители деловых кругов, 12% – ученые и преподаватели, 7% – ветераны, военные, представители сектора безопасности и обороны, 7% – действующие и бывшие дипломаты. Также подавались адвокаты и правозащитники, представители гражданского общества и местного самоуправления, медиаработники, госслужащие и другие.



Из 1104 заявок у Кулебы отобрали 16. Но, как он подчеркнул, "это действительно квалифицированные, мотивированные, очень мощные кандидаты".

Далее Кулеба проинформирует президента Владимира Зеленского о результатах открытого отбора, а сейчас не может рассказать о конкретных кандидатах, пока они не прошли остальные стадии процесса.

"Но уже сейчас могу заверить, что это лучшие из лучших, ведь конкурс был, по сути, 69 человек на место. Очень разные люди, но все добились успехов в своих сферах и имеют амбицию и способность быть полезными Украине. Работа посла – профессиональная и ответственная, поэтому и требования столь высоки", – отметил глава МИД.

13 марта 2023 года Кулеба заявил о "кадровом голоде" в его ведомстве, из-за чего на сайте МИД появилась страница "Вакансии". Особенно активно в министерстве искали послов Украины в 21 стране – в основном в африканских и азиатских.

Кулеба сказал, что выбор кандидатов на должности послов будет очень тщательным, но если решение об открытых конкурсах принесет хотя бы 10% успеха, это уже будет победой.

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