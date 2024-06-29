Кулеба: Перемогою України буде створення реальності, в якій нова війна стане неможливою

Дмитро Кулеба (Валентина Поліщук/LIGA.net)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що перемогою України буде створення реальності, в якій новий напад Росії буде неможливим. Таку думку глава дипломатії висловив на панельній дискусії у межах Дубровницького форуму в Хорватії.

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За його словами, війна має завершитись досягненням справедливого та тривалого миру, який принесе розуміння усім державам про потенційні наслідки акту агресії проти іншої країни.

Міністр зазначив, що йдеться не лише про відновлення кордонів чи притягнення агресора до відповідальності, а й про створення реальності, в якій нова агресія стане неможливою.

"Як ми знаємо з власної нещодавньої історії, а також з історії інших регіонів, мир без справедливості веде до нової війни. Тому мета – не просто закінчити війну, а створити реальність, в якій мир буде справедливим і тривалим, а нова війна стане неможливою. Це і буде перемогою", – наголосив Кулеба.

У цьому контексті він наголосив на ролі Саміту миру та підкреслив, що він продовжить взаємодіяти з країнами з усіх частин світу задля пошуку рішень, які дозволять відновити мир. Кулеба стверджує, що захід у Швейцарії зібрав разом країни з усього світу і продемонстрував, що всі вони поділяють щось спільне.

"Це "щось" – Статут ООН, принципи міжнародного права і необхідність поважати суверенітет і територіальну цілісність країн. І коли ми бачимо, що всі ці країни готові бути разом, а також діяти спільно, це, звичайно, додає впевненості в тому, що справедливий і тривалий мир можливий", – сказав він.

15-16 червня у Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру, ініційований Україною – Росію на нього не запросили.

Згодом з'явився повний текст комюніке: про ядерну та продовольчу безпеку, звільнення полонених. Також у тексті йдеться про "залучення та діалогу між усіма сторонами" для досягнення миру.

21 червня Кулеба заявив, що участь РФ у другому Саміті миру можлива у форматі Чорноморської зернової ініціативи.

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