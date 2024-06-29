Кулеба: Победа Украины – создание реальности, в которой новая война станет невозможной

Дмитрий Кулеба (Валентина Полищук/LIGA.net)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что победой Украины будет создание реальности, в которой новое нападение России будет невозможным. Такое мнение глава дипломатии высказал на панельных дискуссиях в рамках Дубровницкого форума в Хорватии.

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По его словам, война должна завершиться достижением справедливого и длительного мира, который принесет понимание всем государствам о потенциальных последствиях акта агрессии против другой страны.

Министр отметил, что речь идет не только о восстановлении границ или привлечении агрессора к ответственности, но и о создании реальности, в которой новая агрессия станет невозможной.

"Как мы знаем по собственной недавней истории, а также по истории других регионов, мир без справедливости ведет к новой войне. Поэтому цель – не просто закончить войну, а создать реальность, в которой мир будет справедливым и длительным, а новая война станет невозможной". Это и будет победой", – подчеркнул Кулеба.

В этом контексте он отметил роль Саммита мира и подчеркнул, что он продолжит взаимодействовать со странами из всех частей мира для поиска решений, которые позволят восстановить мир. Кулеба утверждает, что мероприятие в Швейцарии собрало вместе страны со всего мира и продемонстрировало – все они разделяют нечто общее.

"Это "нечто" – Устав ООН, принципы международного права и необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность стран. И когда мы видим, что все эти страны готовы быть вместе, а также действовать сообща, это, конечно, добавляет уверенности в том, что справедливый и длительный мир возможен", – сказал он.

15-16 июня в Швейцарии прошел Глобальный саммит мира, инициированный Украиной – Россию на него не пригласили.

Позже появился полный текст коммюнике: о ядерной и продовольственной безопасности, освобождении пленных. Также в тексте говорится о "привлечении и диалоге между всеми сторонами" для достижения мира.

21 июня Кулеба заявил, что участие РФ во втором Саммите мира возможно по формату Черноморской зерновой инициативы.

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