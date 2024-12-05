Кулеба став старшим науковим співробітником в американському Центрі Белфера

Ексглава МЗС також планує написати книгу про останні роки, яка стане важливим документом про війну в Україні

Дмитро Кулеба (Фото: МЗС)

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба став старшим науковим співробітником Центру науки і міжнародних відносин імені Белфера при Гарвардській школі управління імені Джона Кеннеді. Про це йдеться у пресрелізі навчального закладу.

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У Центрі схарактеризували Кулебу як "міжнародно визнаного, одного з найвпливовіших дипломатів свого покоління та глобального борця за демократію, свободу і стійкість".

"Він відіграв важливу роль у формуванні стратегічних альянсів, забезпеченні життєво необхідної військової та економічної допомоги та зміцненні стійкості демократії", – йдеться у повідомленні.

Меган О'Салліван, директорка Центру Белфера Гарвардської школи Кеннеді, зазначила, що Кулеба став ключовою фігурою у відповіді України та міжнародної спільноти на найбільший виклик для світового порядку за останні десятиліття.

"Його лідерство та стратегічне бачення зробили його впливовим діячем, а призначення в Центрі Белфера підкреслює важливість підготовки майбутніх лідерів для розуміння складного світу", – сказала вона.

У Центрі Белфера Кулеба зосередиться на питаннях дипломатії, безпеки та зміцнення демократії, працюючи над стратегіями протидії автократії та побудови міжнародних коаліцій.

Він також планує написати книгу про останні роки, яка стане важливим документом про війну в Україні, та активно взаємодіятиме зі студентами і викладачами через лекції та семінари.