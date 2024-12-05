Кулеба стал старшим научным сотрудником в американском Центре Белфера

Экс-глава МИД также планирует написать книгу о последних годах, которая станет важным документом о войне в Украине

Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба стал старшим научным сотрудником Центра науки и международных отношений имени Белфера при Гарвардской школе управления имени Джона Кеннеди. Об этом говорится в пресс-релизе учебного заведения.

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В Центре охарактеризовали Кулебу как "международно признанного, одного из самых влиятельных дипломатов своего поколения и глобального борца за демократию, свободу и устойчивость".

"Он сыграл немаловажную роль в формировании стратегических альянсов, обеспечении жизненно необходимой военной и экономической помощи и укреплении устойчивости демократии", – говорится в сообщении.

Меган О'Салливан, директор Центра Белфера Гарвардской школы Кеннеди, отметила, что Кулеба стал ключевой фигурой в ответе Украины и международного сообщества на самый большой вызов для мирового порядка за последние десятилетия.

"Его лидерство и стратегическое видение сделали его влиятельным деятелем, а назначение в Центре Белфера подчеркивает важность подготовки будущих лидеров для понимания сложного мира", – сказала она.

В Центре Белфера Кулеба сосредоточится на вопросах дипломатии, безопасности и укрепления демократии, работая над стратегиями противодействия автократии и построению международных коалиций.

Он также планирует написать книгу о последних годах, которая станет важным документом о войне в Украине, и будет активно взаимодействовать со студентами и преподавателями через лекции и семинары.