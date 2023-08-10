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Куп’янський напрямок. Росія кинула на прорив Шторм Z, Сирський доручив посилити вогонь – ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
10.08.2023, 18:35
Куп’янський напрямок. Росія кинула на прорив Шторм Z, Сирський доручив посилити вогонь – ЗСУ - Фото
Олександр Сирський (Фото - Facebook Міноборони України)

Росія кинула на Куп’янський напрямок роти Шторм Z, розраховуючи на повторення досвіду терористичної організації Група Вагнера, проте українські сили потужно протидіють окупантам та посилюють оборону. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.


Він зазначив, що росіяни намагаються перехопити ініціативу на Куп’янському напрямку і прорвати оборону ЗСУ. Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський побував на цьому напрямку, дав командирам вказівки щодо посилення оборони, розпорядився щодо посилення вогневого впливу на противника і ухвалив ще "деякі рішення", які мають суттєво допомогти оборонним процесам.

Череватий наголосив, що Сили оборони добре знають вороже угруповання на цьому напрямку, знають командирів та наміри окупантів.

"Вони зібрали ці роти Шторм Z та сподіваються, що вони будуть за типом Вагнера активно йти, не дивлячись ні на що, на нашу оборону. Проте вони і декілька разів перед тим робили такі спроби, і вони нічим не увінчались, тому що вже загартовані стоять [українські] бригади, загартовані командири", – сказав Череватий.

Він наголосив, що ЗСУ дають потужну відсіч окупантам на Куп’янському напрямку, і ворог зазнає серйозних втрат. За цю добу росіяни втратили три танки Т-72, дві гаубиці Д-20, два міномети, Орлан-10, сім вантажівок зі зброєю, три польових склади з боєприпасами і три бліндажі.

  • Вчора Сирський заявив, що окупанти обрали головним напрямком для свого тиску Куп'янськ і створили там наступальне угруповання.
  • Сьогодні у Куп'янському районі Харківської області оголосили обов'язкову евакуацію через постійні удари російських окупантів. 
Оксана Житнюк
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війнаСергій Череватий
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